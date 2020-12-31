В России с 1 января 2021 года на 4% повышены ставки акцизов на легковые автомобили, а также бензин, дизельное топливо и моторные масла. Соответствующие поправки были заранее приняты в Налоговый кодекс.

С чего всё началось Акцизы на бензин, дизтопливо и автомобили вырастут на 4% Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с президентом Владимиром Путиным в конце декабря, правительство не допустит роста цен на бензин и дизельное топливо выше инфляции. ТАСС 31 декабря в 16:29