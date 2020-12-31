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Тарантас Ньюс
Тарантас Ньюс

Акцизы на бензин, дизельное топливо и автомобили выросли в РФ на 4 %

В России с 1 января 2021 года на 4% повышены ставки акцизов на легковые автомобили, а также бензин, дизельное топливо и моторные масла. Соответствующие поправки были заранее приняты в Налоговый кодекс.В источнике
Тарантас Ньюс
SpeedMe
Сиб.фм
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ТАСС

Акцизы на бензин, дизтопливо и автомобили вырастут на 4%

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак на встрече с президентом Владимиром Путиным в конце декабря, правительство не допустит роста цен на бензин и дизельное топливо выше инфляции.
ТАСС31 декабря в 16:29
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Сиб.фм

Акцизы на бензин, дизельное топливо и автомобили выросли в России на 4 %

Сиб.фм1 января в 00:34
Тарантас Ньюс

Акцизы на бензин, дизельное топливо и автомобили выросли в РФ на 4 %

Тарантас Ньюс1 января в 10:04
Автоновости дня

В РФ выросли акцизы на бензин, дизельное топливо и автомобили на 4%

Автоновости дня1 января в 06:04
Эхо Москвы

Акцизы на бензин и другие виды топлива в новом году вырастут на 4%

Эхо Москвы1 января в 04:35
Motor

В России выросли акцизы на автомобили, бензин и дизельное топливо

Motorвчера в 12:20
REGNUM

В России вырастут цены на бензин

REGNUM31 декабря в 19:31
ТАСС

Акцизы на бензин, дизтопливо и автомобили вырастут на 4%

ТАСС31 декабря в 16:29

Троих россиян и украинца освободили из плена в Ливии

Трое граждан России и гражданин Украины, которые ранее были похищены в Ливии, освобождены и направляются домой, сообщил член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своем Telegram-канале.
Троих россиян и украинца освободили из плена в Ливии
РБКвчера в 13:01