С 1 января ставка акциза на виноград установлена на уровне 30 рублей за 1 тонну, на виноматериалы - 31 рубля за литр. Вступивший в силу закон также содержит формулу расчета налогового вычета, на который получают право производители вина из отечественного винограда.

С января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград

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