Экономика
ИнтерфаксС января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград
С 1 января ставка акциза на виноград установлена на уровне 30 рублей за 1 тонну, на виноматериалы - 31 рубля за литр. Вступивший в силу закон также содержит формулу расчета налогового вычета, на который получают право производители вина из отечественного винограда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:36, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина Лиза научилась играть «Миллион алых роз»
Политика
Россия и Украина подписали договор о газовом транзите
Россия и Украина успели подписать до наступления Нового года пакетное соглашение о транзите газа.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку
Актриса Анастасия Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила всех, кто ее поддерживал и молился за нее.
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье
Главный специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде 1 января в Москве и Московской области.
Экономика
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Шоу-бизнес
Телегин объяснил развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин на своей странице в Instagram прокомментировал развод с супругой певицей Пелагеей.
Армия и оружие
Донбасс сегодня: ВСУ скрывают реальные потери за год, солдаты Киева массово бегут
В Луганске рассказали о потерях украинской армии за год, которые скрывает Минобороны Украины. ВСУ обстреляли донецкий аэропорт.
Экономика
В России сократился срок владения жильем для продажи его без НДФЛ
C 1 января 2020 года в законную силу вступили изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие снижение с пяти до трех лет срока владения единственным жильем, по истечении которого при продаже владельцам не нужно будет платить НДФЛ.
Хоккей
Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой игрока «Оттавы»
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой форварда "Оттава Сенаторз" Жана-Габриэля Пажо, сообщается на сайте НХЛ.
Политика
США «положили ноги на стол» мировой политики, заявила Захарова
Схожая ситуация наблюдается и в мировой экономике: раньше США говорили о главенстве конкуренции, сейчас они занимаются протекционизмом и политическим вмешательством в экономическую жизнь, вводят санкции, напомнила Захарова.
Экономика
ЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей
С 1 января 2020 года Центробанк России берет с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Происшествия
Новогодняя ночь прошла без ЧП в Забайкалье
Как уточнил собеседник, за ночь не было ни серьёзных ДТП, ни трагических пожаров от фейерверков.
Происшествия
У пенсионерки в Москве украли сумку с 10 млн рублей
Неизвестный украл у пенсионерки в одном из московских магазинов сумку с более 10 млн рублей.
Происшествия
В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку летевший в Москву самолёт, сообщает Интерфакс.
Общество
Россиян ждет ряд новшеств с 1 января 2020 года
С нового 2020 года в стране вступает в силу ряд изменений, которые коснутся разных сфер жизни россиян.
Единоборства
Глава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах Хабиба Нурмагомедова
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Российский газ с 1 января начал поступать в Болгарию через газопровод "Турецкий поток".
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за неуважение гимна России
Происшествия
При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских
Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Общество
В Москве в новогодних гуляниях приняли участие около 2,7 млн человек
Около 2,7 млн человек, гостей и жителей столицы, приняли участие в новогодних праздничных гуляниях в Москве.
Музыка
Группа «Стекловата» сняла ремейк клипа «Новый год»
Кино
«Мандалорец»: Таков путь
После премьеры «Мандалорец» выглядел типичным продуктом современного «Диснея» со всеми его типичными достоинствами и недостатками.
Общество
В России вступил в силу закон об органической продукции
Закон "Об органической продукции" вступил в силу в России.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Политика
Суд отменил штраф ExxonMobil за нарушение санкций против России
Нефтегазовая компания ExxonMobil Corporation оспорила штраф в размере $2 млн, наложенный на нее министром финансов США Стивеном Мнучином, после того как корпорация якобы нарушила антироссийские санкции, заключив серию нефтяных и газовых сделок в России.
Общество
Взнос на капремонт в Москве повысили на 3,7%
В Москве минимальный размер взноса за капитальный ремонт жилья с 1 января повышен на 3,7%, ставка платы за содержание жилого помещения - на 5%, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Гаджеты
Слухи: «большой» Navi 21 для флагманского Radeon будет в два раза больше и быстрее Navi 10
Сообщается, что площадь кристалла нового GPU составляет 505 мм2, что практически в два раза больше по сравнению с Navi 10 (видеокарты Radeon RX 5700-й серии), площадь которого достигает 251 мм2.
Космос
Астрономы сняли гибель временного спутника Земли
Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.