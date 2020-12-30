ТК ЗвездаАкцизы на сигареты и папиросы в России выросли на 20% с 1 январяСтавка акциза на сигареты и папиросы в России выросла на 20%. Соответствующие нормы Налогового кодекса РФ вступили в силу с 1 января.В источникеТК ЗвездаКомсомольская правдаТвой КонтинентВЛуки.руСиб.фмРИА НовостиPeterburg2.ruFBM.ruМосковский КомсомолецVN.RUТелеканал 360°Deita.ruСтолица СПРАЙМПарламентская газетаПодробнее о событииКурение опасно — для кошелька: насколько подорожают алкоголь и сигаретыРИА Новости00:00В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделияТАСС31 декабря в 16:02Акциз на сигареты вырос на 20%Телеканал 360°31 декабря в 18:11Акцизы на сигареты и папиросы в России выросли на 20% с 1 январяТК Звезда31 декабря в 17:33Курение и спиртное обойдутся дорожеПарламентская газета31 декабря в 17:07Ставка акциза на сигареты в России выросла сразу на 20%ПРАЙМ31 декабря в 16:47В России с 1-го января повышаются акцизы на табачную продукцию на 20%Эхо Москвы1 января в 06:32Показать ещёОценить21КомментироватьПоделиться