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ТК Звезда
ТК Звезда

Акцизы на сигареты и папиросы в России выросли на 20% с 1 января

Ставка акциза на сигареты и папиросы в России выросла на 20%. Соответствующие нормы Налогового кодекса РФ вступили в силу с 1 января.В источнике
ТК Звезда
Комсомольская правда
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РИА Новости

Курение опасно — для кошелька: насколько подорожают алкоголь и сигареты

РИА Новости00:00
ТАСС

В России повысились акцизы на сигареты и другие табачные изделия

ТАСС31 декабря в 16:02
Телеканал 360°

Акциз на сигареты вырос на 20%

Телеканал 360°31 декабря в 18:11
ТК Звезда

Акцизы на сигареты и папиросы в России выросли на 20% с 1 января

ТК Звезда31 декабря в 17:33
Парламентская газета

Курение и спиртное обойдутся дороже

Парламентская газета31 декабря в 17:07
ПРАЙМ

Ставка акциза на сигареты в России выросла сразу на 20%

ПРАЙМ31 декабря в 16:47
Эхо Москвы

В России с 1-го января повышаются акцизы на табачную продукцию на 20%

Эхо Москвы1 января в 06:32

Российские лыжники не будут отстранены за нарушение масочного режима на «Тур де Ски»

Шведское издание Expressen во вторник сообщило, что несколько лыжников, в том числе россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак, не надевали маски после окончания соревнований в рамках многодневной гонки "Тур де Ски".
ТАСС Спорт00:33