Экономика
ФАНАкцизы на сигареты и табак в России повысились
С сегодняшнего дня в России увеличиваются ставки акциза на сигареты и другие виды табачных изделий. Косвенный налог для производителей увеличился в среднем на 100 –200 рублей. С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
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с чего всё началось
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.ТАССвчера в 16:11
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Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе
Космос
Что 2020 нам готовит?
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Освобожденные в рамках обмена украинские военные получили восстановленные документы
Украинские военные, освобожденные в рамках обмена пленными в Донбассе, получили восстановленные документы, удостоверяющие пребывание на службе в вооруженных силах Украины, сообщили в министерстве обороны.
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Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Футбол
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Хоккей
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Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.