Экономика

ФАНФАНАкцизы на сигареты и табак в России повысились

С сегодняшнего дня в России увеличиваются ставки акциза на сигареты и другие виды табачных изделий. Косвенный налог для производителей увеличился в среднем на 100 –200 рублей. С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
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с чего всё началось

В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
ТАССвчера в 16:11

Подробнее о событии

В России начинают действовать акцизы на электронные устройства нагревания табака

ТАССвчера в 16:13

В России подорожали алкогольные напитки и сигареты

Lenta.ruвчера в 16:35

Электронные сигареты стали подакцизными, акциз на табак вырос

REGNUMвчера в 16:05

Акцизы на пиво увеличились в РФ

News.ruвчера в 23:31

В России выросли акцизы на табачные изделия

ТК Звезда00:44

В России повышаются акцизы на сигареты

Интерфаксвчера в 22:42

Сигареты стали дороже с 1 января

Телеканал 360°вчера в 19:21
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Музыка

Группа «Стекловата» пересняла клип на песню «Новый год»

Известия 30.12.19 в 13:08
Общество

Что изменится в жизни россиян с января 2020 года

Главным изменением в 2020 году станут увеличение пенсионного возраста до 61 у мужчин и 56 у женщин.
Моя Москва.онлайн 29.12.19 в 23:52
Шоу-бизнес

Наталья Водянова выходит замуж

Российская супермодель Наталья Водянова выходит замуж. Об этом она сообщила в инстаграме.
РИА Новости 07:16
Здоровье

В Минздраве рассказали о правильной закуске

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн в беседе с RT рассказал, какими продуктами лучше закусывать алкогольные напитки.
RT на русском 07:14
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru 06:56
Общество

Папа римский ударил по руке схватившую его женщину в Ватикане

Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими.
РБК 05:01
Политика

Зеленский призвал «ватников» и «бандеровцев» Украины объединиться

Президент призвал страну к объединению. Единое государство, подчеркнул Зеленский, должно стать национальной идеей Украины.
LentaChel.ru 02:32
Происшествия

В Амурской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка

Двухлетний ребенок, пропавший в Благовещенске, обнаружен 1 января.
ТАСС 04:24
Технологии

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
ToDay News Ufa вчера в 02:05
Политика

Allseas не станет возобновлять строительство «Северного потока-2»

Вывод судов Allseas из строительства "Северного потока-2" произошел на фоне санкций США в отношении компаний, участвующих в прокладке российских газопроводов.
Радио Sputnik 30.12.19 в 05:57
Авто

Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3

Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Автоновости дня 30.12.19 в 03:27
Общество

В МВД разъяснили новый порядок регистрации автомобилей

В Министерстве внутренних дел объяснили, как будут работать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Известия 05:50
Хоккей

Малкина оштрафовали за драку на льду в матче НХЛ

Взгляд.ру 07:09
Авто

BMW представила эксклюзивный пикап BMW X7

Компания BMW в рамках мероприятия BMW Welt представила эксклюзивный пикап X7.
Дни24 вчера в 10:15
Экономика

В России ограничат максимальный размер долга по кредитам

Россиянам с 1 января 2020 года ограничат предельный долг по потребительским кредитам и займам.
Lenta.ru вчера в 02:10
Энергетика

Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
РИА Новости 00:45
Политика

Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Газета.Ru 04:39
Политика

Правительство Украины записало новогоднее обращение без глав МИД и МВД

Кабинет министров Украины поздравил граждан с Новым годом не в полном составе, в новогоднем обращении отсутствовали министр иностранных дел Вадим Пристайко и министр внутренних дел Арсен Аваков.
РИА Новости 05:16
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Вести.Ru вчера в 13:35
Хоккей

Четыре очка Панарина не помогли «Рейнджерс» одолеть «Эдмонтон»

Газета.Ru 04:05
Космос

Что 2020 нам готовит?

В 1978 году Артур Кларк составил подробную хронологию прорывных достижений человека.
Росбалт 30.12.19 в 07:44
Здоровье

Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
News.ru вчера в 11:04
Происшествия

Четверо пострадавших: машина врезалась в столб в Петербурге

По предварительным данным, около шести часов утра водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.
Вести.Ru 04:44
Политика

Военные США применили слезоточивый газ у посольства в Багдаде

Газета.Ru 05:12
Происшествия

Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов

В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
RT на русском 04:50
Армия и оружие

Освобожденные в рамках обмена украинские военные получили восстановленные документы

Украинские военные, освобожденные в рамках обмена пленными в Донбассе, получили восстановленные документы, удостоверяющие пребывание на службе в вооруженных силах Украины, сообщили в министерстве обороны.
Взгляд.ру вчера в 07:48
Культура

Премьера шоу Татьяны Навки прошла при полном аншлаге

На льду вместе с Татьяной Навкой выступала сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова, пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев и другие титулованные фигуристы.
РИА Новости 30.12.19 в 04:45
Политика

Трамп пообещал завершить торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем.
Известия вчера в 23:04
Футбол

«Челси» может приобрести Чалова за 20 млн фунтов, пишут СМИ

Лондонский "Челси" готовит предложение в размере 20 миллионов фунтов за форварда московского ЦСКА Федора Чалова, сообщает Express.
РИА Новости 07:19
Хоккей

Сборная России разгромила Германию на молодежном чемпионате мира

Сборная России по хоккею победила команду Германии в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), который проходит в Чехии.
РИА Новости вчера в 11:29
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