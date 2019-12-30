Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.

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С сегодняшнего дня в России увеличиваются ставки акциза на сигареты и другие виды табачных изделий. Косвенный налог для производителей увеличился в среднем на 100 –200 рублей. С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.

Акцизы на сигареты и табак в России повысились

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