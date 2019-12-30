Экономика
ФАНАкцизы на сигареты и табак в России повысились
С сегодняшнего дня в России увеличиваются ставки акциза на сигареты и другие виды табачных изделий. Косвенный налог для производителей увеличился в среднем на 100 –200 рублей. С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
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Политика
Помпео отложил визит в Узбекистан
Визит госсекретаря США Майкла Помпео, который был запланирован на 5-6 января, переносится на более поздний срок, передает "Интерфакс".
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Фигурное катание
Алина Загитова отметила Новый год танцем под «Макарену»
Вместе со своей младшей сестрой Сабиной, которая тоже занимается фигурным катанием, она зажигательно станцевала под «Макарену».
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»
Болгария получила доступ к российскому газу из "Турецкого потока", сообщает "Булгаргаз".
Футбол
Агент Погба: «„МЮ“ загубил бы даже Марадону и Пеле»
Мино Райола: «Надеюсь, через год Погба будет играть за «МЮ», борющийся за победу в АПЛ и ЛЧ»
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Происшествия
Екатеринбуржец устроил в новогоднюю ночь «фейерверк» из автомата
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Хоккей
Хоккеиста Малкина оштрафовали на 5 тысяч долларов за драку в матче НХЛ
Российский хоккеист, нападающий "Питтсбург Пингвинс" Евгений Малкин оштрафован на максимально возможную сумму за драку на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщается на сайте лиги.
Космос
Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС
Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.
Футбол
Павел Мамаев рассказал, как прошли два месяца в ФК «Ростов»
Спорт
Норвежка Йохауг выиграла гонку на 10 километров на «Тур де Ски»
Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку на десять километров в рамках этапа многодневки "Тур де Ски", которая в настоящее время проходит в итальянском городке Тоблах.
Общество
На Украине минимальная зарплата повышается до $200
Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Общество
В МВД разъяснили новый порядок регистрации автомобилей
В Министерстве внутренних дел объяснили, как будут работать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
«Газпром» подписал протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года.
Экономика
Аналитики назвали самые доходные вложения 2019 года
Вложения в облигации Покупка российских долларовых облигаций с погашением в 2028 году была самой популярной "российской идеей 2019 года" как среди квалифицированных, так и среди неквалифицированных инвесторов, сообщил руководитель управления по работе с финансовыми активами Ситибанка Михаил Знаменский.
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Общество
В Латвии отменили присвоение статуса неграждан новорожденным
С 1 января в Латвии вступил в силу закон о прекращении предоставления статуса неграждан новорожденным детям.
Здоровье
В Ардоне открыли после реконструкции районную больницу
Центральная районная больница Ардона открылась перед Новым годом после масштабной реконструкции, сообщили в пресс-службе главы Северной Осетии.
Общество
SmolDaily.ru рассказывает гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Общество
Синоптик предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье
В Москве похолодает до минус двух — минус четырех градусов, в Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от нуля до минус пяти градусов.
Происшествия
Потасовка с участием Дедов Морозов под Волгоградом попала на видео
Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.