Экономика

ФАНФАНАкцизы на сигареты и табак в России повысились

С сегодняшнего дня в России увеличиваются ставки акциза на сигареты и другие виды табачных изделий. Косвенный налог для производителей увеличился в среднем на 100 –200 рублей. С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
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