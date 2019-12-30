Экономика

ФАНФАНАкцизы на сигареты и табак в России повысились

С сегодняшнего дня в России увеличиваются ставки акциза на сигареты и другие виды табачных изделий. Косвенный налог для производителей увеличился в среднем на 100 –200 рублей. С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
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с чего всё началось

В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
ТАССвчера в 16:11

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В России начинают действовать акцизы на электронные устройства нагревания табака

ТАССвчера в 16:13

В России подорожали алкогольные напитки и сигареты

Lenta.ruвчера в 16:35

Электронные сигареты стали подакцизными, акциз на табак вырос

REGNUMвчера в 16:05

В России выросли акцизы на табачные изделия

ТК Звезда00:44

Сигареты подорожали в России

News.ruвчера в 17:51

Сигареты стали дороже с 1 января

Телеканал 360°вчера в 19:21

Алкоголь и табак подорожают в этом году из-за повышения акцизов

Эхо Москвы00:02
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С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей.
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Актеры в костюмах Дедов Морозов попытались их остановить, но безуспешно. Завязалась массовая драка с участием аниматоров и зрителей.
РИА Новости 06:56
Общество

Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке

Папа римский Франциск во время традиционной проповеди извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его за руку на площади Святого Петра.
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News.ru 30.12.19 в 07:16
Спорт

WADA обновило список запрещенных веществ

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Известия вчера в 21:39
Политика

Синод РПЦ призвал поместные церкви поддержать верующих в Черногории

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В конце этого месяца президент США Дональд Трамп подписал законопроект о введении санкций в отношении проекта газопровода Nord Stream 2, который возглавляет российская газовая компания «Газпром».
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Происшествия

В стычке между заключёнными в мексиканской тюрьме погибли 16 человек

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Рассказан сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Создатели оригинальной саги рассказали сюжет нового фильма. Франшиза о Гарри Поттере принесла мировую славу Джоан Роулинг.
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