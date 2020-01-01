Экономика
ФАНАкцизы на сигареты и табак в России повысились
С сегодняшнего дня в России увеличиваются ставки акциза на сигареты и другие виды табачных изделий. Косвенный налог для производителей увеличился в среднем на 100 –200 рублей. С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:59, Ашберн
Футбол
Балотелли попал в аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки
Нападающий «Брешии» Марио Балотелли попал в автомобильную аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки в одном из ночных клубов Брешии.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину
Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Происшествия
В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Спорт
Новый глава ВАДА: сделаю всё, чтобы искоренить мошенничество в спорте
Новый президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька, который вступит в должность 1 января 2020 года, рассказал о своих задачах.
Политика
Путин присвоил первое звание генерала в службе судебных приставов ФССП
Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов получил первое генеральское звание в службе судебных приставов.
Наука
Патент недели: изобретение, о котором говорил Путин
Еженедельно в России патентуются десятки интересных изобретений и усовершенствований — почему бы не рассказывать о них в числе первых.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Армия и оружие
Белоруссия решила провести совместные учения с НАТО
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила своих поклонников за поддержку
Семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила всех, кто искренне переживает за здоровье актрисы, а также передала её поздравления с Новым годом.
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Общество
Более 1 млн человек приняли участие в акции протеста в Гонконге
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Общество
«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Футбол
«Челси» упустил победу в матче с «Брайтоном»
В другом матче дня «Астон Вилла» в гостях нанесла поражение «Бёрнли» со счетом 2:1. В турнирной таблице «Челси» (36 очков) занимает четвертое место, «Брайтон», «Бёрнли» (по 24) и «Астон Вилла» (21) занимают 13, 14 и 16 места соответственно.
Политика
На Украине отменена неприкосновенность депутатов Верховной рады
На Украине вступил в силу закон об отмене неприкосновенности депутатов Верховной рады.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею
На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
Общество
В России изменились правила обращения с животными
ТАСС В России изменились правила обращения с животными.
Хоккей
Стал известен состав немцев на матч с молодежной сборной России
Тренерский штаб молодежной сборной Германии во главе с Тобиасом Абштрайтером определился с составом на заключительный матч группового этапа чемпионата мира против сверстников из России.
Общество
Москвичей предупредили о похолодании
Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании в ночь на 2 января, передает ТАСС.
Общество
В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей
В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.передает РИА "Новости".
Транспорт
Подорожал проезд в общественном транспорте Петербурга
В Санкт-Петербурге с 1 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте.
Политика
Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и призвал страну к объединению.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Здоровье
Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе
Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
Армия и оружие
США потратят $2 млрд на обслуживание F-35 в 2020 году
США израсходуют в текущем году $2 млрд на техническое обслуживание и поддержку многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II, состоящих на вооружении Военно-морских сил (ВМС), Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и вооруженных сил ряда иностранных заказчиков.