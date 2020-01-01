Экономика

ФАНФАНАкцизы на сигареты и табак в России повысились

С сегодняшнего дня в России увеличиваются ставки акциза на сигареты и другие виды табачных изделий. Косвенный налог для производителей увеличился в среднем на 100 –200 рублей. С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
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В России начинают действовать акцизы на электронные устройства нагревания табака

ТАССвчера в 16:13

В России подорожали алкогольные напитки и сигареты

Lenta.ruвчера в 16:35

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ТК Звезда00:44

Сигареты подорожали в России

News.ruвчера в 17:51

Сигареты стали дороже с 1 января

Телеканал 360°вчера в 19:21

Алкоголь и табак подорожают в этом году из-за повышения акцизов

Эхо Москвы00:02
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:59, Ашберн
Футбол

Балотелли попал в аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли попал в автомобильную аварию, возвращаясь с новогодней вечеринки в одном из ночных клубов Брешии.
Sport24.ru 11:33
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В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
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В Москве нашли пропавшую в Новый год девочку

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Lenta.ru вчера в 08:21
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Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
РИА Новости вчера в 00:00
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Новый президент Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька, который вступит в должность 1 января 2020 года, рассказал о своих задачах.
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Политика

Путин присвоил первое звание генерала в службе судебных приставов ФССП

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов получил первое генеральское звание в службе судебных приставов.
ТАСС 11:03
Наука

Патент недели: изобретение, о котором говорил Путин

Еженедельно в России патентуются десятки интересных изобретений и усовершенствований — почему бы не рассказывать о них в числе первых.
Популярная механика 08:15
Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 08:45
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Белоруссия решила провести совместные учения с НАТО

Ferra вчера в 07:24
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Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»

РИА Новости 08:28
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Анастасия Заворотнюк поблагодарила своих поклонников за поддержку

Семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила всех, кто искренне переживает за здоровье актрисы, а также передала её поздравления с Новым годом.
Газета Кемерова вчера в 22:45
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Общество

Более 1 млн человек приняли участие в акции протеста в Гонконге

RT на русском 10:41
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 10:25
Общество

«Первый канал» отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканала, такие как «Первый канал» и «Россия 24» скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращения президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
Шоу-бизнес

Наталья Водянова рассказала о скором замужестве

Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Lenta.ru 07:46
Футбол

«Челси» упустил победу в матче с «Брайтоном»

В другом матче дня «Астон Вилла» в гостях нанесла поражение «Бёрнли» со счетом 2:1. В турнирной таблице «Челси» (36 очков) занимает четвертое место, «Брайтон», «Бёрнли» (по 24) и «Астон Вилла» (21) занимают 13, 14 и 16 места соответственно.
Матч ТВ 09:31
Политика

На Украине отменена неприкосновенность депутатов Верховной рады

На Украине вступил в силу закон об отмене неприкосновенности депутатов Верховной рады.
Вести.Ru 08:09
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
RT на русском вчера в 15:43
Общество

В России изменились правила обращения с животными

ТАСС В России изменились правила обращения с животными.
РЕН ТВ 10:47
Хоккей

Стал известен состав немцев на матч с молодежной сборной России

Тренерский штаб молодежной сборной Германии во главе с Тобиасом Абштрайтером определился с составом на заключительный матч группового этапа чемпионата мира против сверстников из России.
ProstoProSport вчера в 08:51
Общество

Москвичей предупредили о похолодании

Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании в ночь на 2 января, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:19
Общество

В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей

В МВД объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
Транспорт

Подорожал проезд в общественном транспорте Петербурга

В Санкт-Петербурге с 1 января выросла стоимость проезда в общественном транспорте.
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Происшествия

Во Владивостоке сожгли фигуру мыши за 677 тысяч рублей

Газета.Ru 03:34
Политика

Зеленский в новогоднем поздравлении призвал украинцев к объединению

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и призвал страну к объединению.
РИА Новости вчера в 17:19
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
Здоровье

Петербуржцев предупредили о рисках салатов на новогоднем столе

Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
АБН вчера в 01:39
Армия и оружие

США потратят $2 млрд на обслуживание F-35 в 2020 году

США израсходуют в текущем году $2 млрд на техническое обслуживание и поддержку многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II, состоящих на вооружении Военно-морских сил (ВМС), Военно-воздушных сил (ВВС), Корпуса морской пехоты (КМП) и вооруженных сил ряда иностранных заказчиков.
ТАСС 06:40
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