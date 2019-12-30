Экономика
ФАНАкцизы на сигареты и табак в России повысились
С сегодняшнего дня в России увеличиваются ставки акциза на сигареты и другие виды табачных изделий. Косвенный налог для производителей увеличился в среднем на 100 –200 рублей. С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.ТАССвчера в 16:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Гаджеты
Существенно подешевел 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Игры
В GOG раздают тактическую ролевую игру Tower of Time
Футбол
Рагнар Сигурдссон покинул ФК «Ростов»
Между футбольным клубом «Ростов» и Рагнаром Сигурдссоном достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
Общество
Москвичей предупредили о похолодании
Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании в ночь на 2 января, передает ТАСС.
Гаджеты
Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD
Битва за производительность С выпуском нового поколения процессоров 10 поколения семейства Comet Lake-S компания Intel намерена обострить конкуренцию на рынке настольных ПК и вернуть позиции, пошатнувшиеся под натиском новых чипов AMD Ryzen.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Культура
Вышла новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
«Союзмультфильм» показал новогоднюю серию «Возвращение в Простоквашино» под названием «Корпоратив».
Космос
Названы главные космические проекты 2020 года
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в Роскосмосе рассказали об основных космических проектах России на 2020 год.
Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Гаджеты
Microsoft будет разбираться с проблемами Проводника ещё не один день
Microsoft вскоре после выпуска обновления добавила исправление, но лишь в сборки для инсайдеров, конкретно в 20H1 Build 19536.
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Урале
Два человека погибли в ДТП в Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург.
Гаджеты
В развитии фронтальных камер смартфонов наступит новая эра
Сетевой информатор, который довольно часто делится новинками мобильной индустрии, опубликовал информацию о том, что развитие фронтальных камер переживает новую эру.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Хоккей
Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира
Общество
Дерзкая операция: раскрыта схема побега Карлоса Гона из Японии
Wall Street Journal раскрыл схему дерзкого побега, который взбудоражил мир.
Экономика
В России подняли минимальные цены на водку и акцизы на пиво и вино
В России с начала 2020 года увеличилась минимальная стоимость водки, коньяка и бренди.
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил трёх пешеходов
В Невском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил трёх человек в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, передаёт Интерфакс со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
Политика
В парламенте Эстонии считают Тартуский договор с РСФСР действующим
Председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в ходе своего новогоднего обращения к соотечественникам, заявил о том, что власти страны считают Тартуский мирный договор с СССР все еще действующим, и Россия, как преемница Советского союза, должна его соблюдать.
Кино
Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года
Американский стриминговый сервис Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала о скором замужестве
Российская супермодель Наталья Водянова рассказала о скором замужестве.
Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Политика
Австрийские консерваторы договорились о коалиции с «зелеными»
Лидер Австрийской народной партии (АНП) (консерваторы) Себастьян Курц — бывший федеральный канцлер — в среду достиг коалиционного соглашения с партией «Зеленые — Зеленая альтернатива» (левоцентристы).
Гаджеты
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном»
Смартфоны Vivo теперь появились и в «Связном», где до 12 января они будут доступны по акции.
Политика
Новогоднее обращение Порошенко высмеяли в Сети
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.