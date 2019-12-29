Экономика

ФАНФАНАкцизы на сигареты и табак в России повысились

С сегодняшнего дня в России увеличиваются ставки акциза на сигареты и другие виды табачных изделий. Косвенный налог для производителей увеличился в среднем на 100-200 рублей. С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
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с чего всё началось

В России повышаются акцизы на сигареты и другие табачные изделия

Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.
ТАССвчера в 16:11

Подробнее о событии

В России начинают действовать акцизы на электронные устройства нагревания табака

ТАССвчера в 16:13

В России подорожали алкогольные напитки и сигареты

Lenta.ruвчера в 16:35

Электронные сигареты стали подакцизными, акциз на табак вырос

REGNUMвчера в 16:05

Сигареты стали дороже с 1 января

Телеканал 360°вчера в 19:21

Сигареты подорожали в России

News.ruвчера в 17:51

Многоразовые электронные сигареты и вейпы в РФ стали подакцизными товарами

ТК Звездавчера в 18:02

Алкоголь и табак подорожают в этом году из-за повышения акцизов

Эхо Москвывчера в 21:08
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Единоборства

Китайский промоутер выиграл торги на бой Артура Бетербиева

Allboxing.ru вчера в 10:19
Политика

Россия начинает председательство в БРИКС

C 1 января председательство в группе БРИКС переходит от Бразилии к России. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 23:17
Кино

Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

РИА Новости вчера в 08:43
Происшествия

Трое полицейских пострадали при нападении на пост ДПС в Магасе

Трое полицейских пострадали в результате нападения на пост ДПС в Магасе.
Вести.Ru вчера в 13:35
Космос

«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах

Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
РИА Новости 29.12.19 в 00:00
Хоккей

Молодежка сборной России разгромила Германию и вышла в плей-офф МЧМ

Молодежная сборная России сумела одержать победу над командой Германии, разгромив ее со счетом 6:1 и выйдя в плей-офф чемпионата мира по хоккею.
АБН вчера в 16:24
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Флориду» с хеи-триком Веренски

Хоккейный клуб "Коламбус Блю Джекетс" уверенно обыграл хоккеистов "Флорида Пантерз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Нейшнвайд-Арены" в Колумбусе и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.
REGNUM вчера в 23:48
Общество

Покупать в интернете за границей стало сложнее

Покупать в интернете за границей стало сложнее — с 1 января порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных магазинах, снизился до 200 евро в месяц.
Lenta.ru вчера в 21:57
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело 30.12.19 в 05:37
Политика

Помпео в январе посетит Украину и Белоруссию

В период с 3 по 7 января 2020 года Помпео побывает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистан, Украину и Кипр.
Национальная служба новостей вчера в 05:56
Общество

Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан

По данным токийского окружного суда, условия домашнего ареста Гона не изменялись. Японию без особого разрешения он покидать не может.
Телеканал 360° 30.12.19 в 22:59
Гаджеты

В сети появились новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы новые рендеры бюджетной новинки от Apple — смартфона iPhone SE2, который станет преемником iPhone SE.
Профиль 29.12.19 в 09:41
Спорт

Глава WADA назвал борьбу с допингом в РФ главным успехом с 2014 года

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди подвел итоги работы организации и отметил, что ситуация с допингом в российском спорте вывела WADA на качественно новый уровень.
Аргументы и Факты вчера в 03:11
Кино

Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года

Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Piter.tv 30.12.19 в 03:58
Экономика

В России с 1 января вырастет минимальная цена на водку и коньяк

Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 руб. до 230 руб. за 0,5 л. Об этом говорится в приказе Минфина РФ, вступившем в силу 1 января 2020 года.
ТАСС вчера в 16:20
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Происшествия

В Амурской области пропал двухлетний мальчик

"Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области разыскивается [мальчик] 25 марта 2017 года рождения, который пропал вечером 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 22:42
Энергетика

На Украине резко выросла цена на газ для населения

На Украине с 1 января 2020 года выросла цена на газ для населения Украины.
РЕН ТВ вчера в 23:08
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК вчера в 22:20
Экономика

На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:50
Игры

Геймеры раскритиковали трейлер новой ролевой игры про «Корсаров»

Ридус вчера в 13:57
Гаджеты

75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S рекордно подешевел

iXBT.com вчера в 01:00
Хоккей

Президент КХЛ раскритиковал отношение «Салавата Юлаева» к Кубку Шпенглера

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что поражения «Салавата Юлаева» на Кубке Шпенглера отрицательно сказываются на имидже лиги.
RT на русском вчера в 07:33
Политика

В Совете Безопасности ООН сменились пять государств

В состав Совета Безопасности ООН вошли пять новых государств — Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины.
Lenta.ru вчера в 21:26
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 30.12.19 в 21:57
Хоккей

«Питтсбург» — «Оттава»: Малкин забросил свою 10-ю шайбу в сезоне

Результативная серия началась 6 декабря в домашнем матче с «Аризоной Койотс» (2:0), в котором россиянин отметился заброшенной шайбой.
Чемпионат 30.12.19 в 19:34
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ вчера в 10:24
Экономика

С банков начнут брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России с 1 января начнет за использование Системы быстрых платежей (СБП) взимать плату с банков.
РИА Новости вчера в 20:50
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews 29.12.19 в 15:00
Армия и оружие

Перенесён срок сдачи военным атомной подлодки «Князь Владимир»

Сроки сдачи ВМФ головного атомного подводного ракетоносца стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир» перенесены на первое полугодие 2020 года, сообщает 31 декабря информагентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 13:01
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