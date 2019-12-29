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ФАНАкцизы на сигареты и табак в России повысились
С сегодняшнего дня в России увеличиваются ставки акциза на сигареты и другие виды табачных изделий. Косвенный налог для производителей увеличился в среднем на 100-200 рублей. С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
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с чего всё началось
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.ТАССвчера в 16:11
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Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
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Сроки сдачи ВМФ головного атомного подводного ракетоносца стратегического назначения проекта 955А «Князь Владимир» перенесены на первое полугодие 2020 года, сообщает 31 декабря информагентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в военно-промышленном комплексе.