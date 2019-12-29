Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.

с чего всё началось

С сегодняшнего дня в России увеличиваются ставки акциза на сигареты и другие виды табачных изделий. Косвенный налог для производителей увеличился в среднем на 100-200 рублей. С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.

Акцизы на сигареты и табак в России повысились

Политика Россия начинает председательство в БРИКС C 1 января председательство в группе БРИКС переходит от Бразилии к России. Об этом информирует РИА Новости.

Космос «Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.

Хоккей «Коламбус» обыграл «Флориду» с хеи-триком Веренски Хоккейный клуб "Коламбус Блю Джекетс" уверенно обыграл хоккеистов "Флорида Пантерз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Нейшнвайд-Арены" в Колумбусе и закончилась победой хозяев со счетом 4:1.

Общество Покупать в интернете за границей стало сложнее Покупать в интернете за границей стало сложнее — с 1 января порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в зарубежных магазинах, снизился до 200 евро в месяц.

Шоу-бизнес 51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».

Политика Помпео в январе посетит Украину и Белоруссию В период с 3 по 7 января 2020 года Помпео побывает в Белоруссии, Казахстане, Узбекистан, Украину и Кипр.

Общество Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан По данным токийского окружного суда, условия домашнего ареста Гона не изменялись. Японию без особого разрешения он покидать не может.

Экономика В России с 1 января вырастет минимальная цена на водку и коньяк Минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 руб. до 230 руб. за 0,5 л. Об этом говорится в приказе Минфина РФ, вступившем в силу 1 января 2020 года.

Происшествия В Амурской области пропал двухлетний мальчик "Следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области разыскивается [мальчик] 25 марта 2017 года рождения, который пропал вечером 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Политика Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».