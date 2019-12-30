Экономика
ФАНАкцизы на сигареты и табак в России повысились
С сегодняшнего дня в России увеличиваются ставки акциза на сигареты и другие виды табачных изделий. Косвенный налог для производителей увеличился в среднем на 100 –200 рублей. С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей.
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с чего всё началось
Ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия в России повышается с 1 января 2020 года.ТАССвчера в 16:11
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Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год.
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
Общество
В России вступают в силу новые меры поддержки рождаемости
В России 1 января вступают в силу новые меры по поддержке рождаемости. Об этом информирует РИА Новости.
Здоровье
«Норма — вещь достаточно растяжимая». Как не перебрать с алкоголем в праздники?
Печень человека может переработать в час не более 25 миллилитров крепкого спиртного напитка, или 100 миллилитров вина, или не более одной бутылки пива.
Происшествия
При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских
Трое сотрудников полиции получили ранения в результате нападения на пост в Магасе (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы регионального МВД.
Здоровье
86 медицинских учреждений обновят в Ульяновской области
Политика
Трамп пригрозил Ирану после нападения на посольство США в Багдаде
Власти Ирана заплатят «очень большую цену», в случае если что-нибудь произойдет с американским посольством в Ираке или кто-то из граждан США пострадает от нападений вооруженных демонстрантов.
Общество
В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России вступили в силу новые правила государственной регистрации автомобилей.
Общество
Глава ГТС Украины сообщил об успешном начале работы компании
«Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) успешно начал работу и транспортирует газ из России в соответствии с подписанными договорами.
Спорт
Устюгов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов вышел в лидеры "Тур де Ски" после победы в гонке с раздельным стартом, которая прошла в итальянском Тоблахе.
Политика
Россия и Украина подписали контракт на транзит газа
Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Энергетика
Болгария начала получать газ из «Турецкого потока»
C 1 января Болгария начала получать российский газ из газопровода «Турецкий поток».
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Футбол
Загребское «Динамо» отклонило первое предложение «Барселоны» по Ольмо
Как сообщает Marca, каталонцы сделали хорватскому клубу стартовое предложение по игроку, однако оно было воспринято как не соответствующее уровню испанца и потому отклонено.
Политика
Сеул призвал КНДР не проводить испытание нового стратегического оружия
Ранее Ким Чен Ын заявил по итогам пленума центрального комитета ТПК, что будет продолжать разработку стратегического оружия, пока враждебная политика США в отношении КНДР не будет устранена, и в скором времени представит новое стратегическое оружие.
Энергетика
На Украине с 1 января резко подорожал газ для населения
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года резко выросла.
Политика
Суд в США отменил штраф Exxon Mobil за нарушение санкций против России
Нефтяная компания Exxon Mobil добилась в американском суде отмены штрафа на два миллиона долларов за нарушение американских санкций против России, говорится в решении федерального судьи Джейн Бойл.
Спорт
ВФЛА ответила на открытое письмо Ласицкене, Шубенкова и Сидоровой
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ответила на открытое письмо в адрес организации от российских спортсменов Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Общество
Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января
Вступил в силу закон о любительском рыболовстве, который предусматривает бесплатную рыбалку на водных объектах общего пользования.
Кино
Создатель «Мандалорца» рассказал, когда выйдет второй сезон сериала
Шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро рассказал, когда выйдет второй сезон сериала вселенной «Звёздных войн».
Экономика
В России максимальный размер кредитного долга ограничат с 1 января
С 1 января в России вступает в силу последний этап ограничения предельного долга.
Экономика
ЦБ начал брать комиссию с банков за систему быстрых платежей
С 1 января 2020 года Центробанк России берет с банков комиссию за использование системы быстрых платежей.
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила хит звездной мамы
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Культура
Новогодняя серия «Простоквашино» появилась в Сети
Новая серия мультсериала «Новое Простоквашино» вышла на YouTube-канале «Союзмультфильма» в понедельник.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Футбол
Василий Березуцкий — о тренерском опыте в «Витессе»: «Задача в моей голове может быть одна — победа. Но есть «Аякс»
Экс-помощник Леонида Слуцкого в «Витессе» Василий Березуцкий рассказал о полученном опыте и поделился мнением о причинах отставки тренерского штаба арнемского клуба.
Экономика
Вступил в силу закон о повышении минимальных цен на водку
С 1 января вступил в силу приказ Минфина, согласно которому минимальная розничная цена водки в России увеличивается с 215 рублей до 230 рублей за 0,5 литра.