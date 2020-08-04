Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
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Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
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Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу. Обращение было опубликовано в Facebook актера Владимира Еремина. В своем письме актриса сравнивает обращение Гармаша об уходе из театра с доносом.В источнике
Подробнее о событии
Ахеджакова – Гармашу: «Это не твой театр! Ты объявил войну и гордо хлопнул дверью»
StarHit.ruвчера в 07:00