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Газета.Ru
Газета.Ru

Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу

Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу. Обращение было опубликовано в Facebook актера Владимира Еремина. В своем письме актриса сравнивает обращение Гармаша об уходе из театра с доносом.В источнике
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Гармаш оказался без поддержки коллег, уйдя из «Современника». В театре увидели неоправданные ожидания артиста

Телеканал 360°вчера в 16:39
Вести.Ru

Ахеджакова обвинила Гармаша в ненависти и агрессии

Вести.Ruвчера в 12:08
StarHit.ru

Ахеджакова – Гармашу: «Это не твой театр! Ты объявил войну и гордо хлопнул дверью»

StarHit.ruвчера в 07:00
Московский Комсомолец

Ахеджакова обрушилась на Гармаша: "Ты объявил войну!"

Московский Комсомолецвчера в 11:35
РИА Новости

Ахеджакова обратилась к ушедшему из «Современника» Гармашу

РИА Новостивчера в 10:23
ТК Звезда

«Не стоило „стучать“ в высоких кабинетах»: Ахеджакова в ответ на уход Гармаша из «Современника»

ТК Звездавчера в 09:36
Газета.Ru

Актеры «Современника» разругались после ухода Гармаша и Волчек

Газета.Ruвчера в 12:40

В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
РИА Новости21:41
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известиявчера в 16:38
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Телеканал OTV узнал о расследовании спецслужбы из-за селитры в Бейруте

Расследование в связи с нахождением в порту Бейрута аммиачной селитры было начато Службой национальной безопасности Ливана пять месяцев назад, сообщает телеканал OTV со ссылкой на источники во вторник, 4 августа.
Известия20:08

Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.comвчера в 08:58
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Xiaomi выходит из программы Android One для смартфона Mi A4

По сообщению издания gsmarena, компания Xiaomi откажется от использования ОС Android в линейке смартфонов Mi A. Причиной такого решения могли стать задержки выхода обновлений для ПО в рамках программы Android Опео, а также некоторые проблемы при обновлении ПО на гаджетах.
Inc-news.ruвчера в 12:34
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUMвчера в 04:23
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Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБКвчера в 05:52
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«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли

«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли «Абрау-Дюрсо» семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова приобретает винодельню «Юбилейная» в Краснодарском крае, которой принадлежит более 3,5 тыс. виноградников.
Коммерсантъ18:35
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