Общество
Газета.RuАхеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу. Обращение было опубликовано в Facebook актера Владимира Еремина. В своем письме актриса сравнивает обращение Гармаша об уходе из театра с доносом.
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Теннис
Рафаэль Надаль отказался защищать титул чемпиона US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что не примет участие в US Open в 2020 году.
Чемпионат 14:55
Экономика
В России средняя медианная зарплата составила менее 35 тысяч рублей
В целом по экономике средняя медианная зарплата в России составляет 34,5 тысячи рублей.
МонаВиста вчера в 03:44
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Политика
Лукашенко заявил о переброске отряда для дестабилизации в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг данные о том, что задержанные «боевики» из России добирались через страну транзитом.
Говорит Уфа 12:09
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Шоу-бизнес
Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно
Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза 05:54
Происшествия
Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже
Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском 12:34
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Политика
Лукашенко обратится с речью к гражданам Белоруссии перед выборами
Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на 6-й срок.
SM News вчера в 20:31
Происшествия
Суд обязал «Аэрофлот» выплатить 29 млн рублей вдове погибшего пилота
Перевозчика обязали выплатить семье летчика, погибшего во время рейса, 29 млн рублей, сообщил «Солидарности» президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.
Солидарность вчера в 05:08
Шоу-бизнес
Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период»
Известная певица и телеведущая Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Ледниковый период» на Первом канале Об этом она рассказала на своей странице в инстаграм.
КМВ Новости 04:19
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Гаджеты
Apple представила обновлённый 27-дюймовый iMac
The GEEK 11:57
Политика
Трамп потребовал продать TikTok компании из США до середины сентября
Президент США Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok американской компании до 15 сентября.
РБК вчера в 15:00
Политика
Совбез Белоруссии заявил о постоянных попытках вмешательства в выборы
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил о постоянных попытках внешних сил вмешаться в избирательный процесс в республике.
Lenta.ru 11:18
Здоровье
Кабмин РФ увеличил льготникам выплаты на лекарства
До 886 рублей повысило правительство России затраты на лекарства для льготников.
Новый Век 03:10
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
В России началась процедура денонсации. В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром.
The Penza Post 03:17
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Игры
Microsoft запустит стриминговый сервис xCloud на Android 15 сентября
Американская корпорация Microsoft объявила, что ее собственный стриминговый игровой сервис xCloud появится на мобильных устройствах на базе операционной системы Android 15 сентября 2020 года.
Коммерсантъ 13:29
Общество
ФАС считает нарушением продажу авиабилетов по закрытым направлениям
В ФАС считают, что риск отмены рейсов – обмана пассажиров – слишком велик.
Общественное телевидение России 12:19