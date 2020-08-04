Общество

Газета.RuГазета.RuАхеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу

Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу. Обращение было опубликовано в Facebook актера Владимира Еремина. В своем письме актриса сравнивает обращение Гармаша об уходе из театра с доносом.
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Лия Ахеджакова
Актриса
Советская и российская актриса. Народная артистка РФ. Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых. Двукратная обладательница национальной премии «Ника» за лучшие женские роли второго плана в фильмах «Небеса обетованные» и «Изображая жертву», в 2015 году удостоена почётного приза премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство» за 2014 год.
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Сергей Гармаш
Актёр
Советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, сценарист и продюсер. Народный артист РФ.
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