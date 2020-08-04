Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу. Обращение было опубликовано в Facebook актера Владимира Еремина. В своем письме актриса сравнивает обращение Гармаша об уходе из театра с доносом.

Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу

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