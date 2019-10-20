Футбол
Ставка TVАхмат - Локомотив: прогноз Евгения Веретенникова 18 октября 2019
Команда отдохнула, и готова снова идти вперёд. Считаю, что Локомотив сегодня сильнее храмого Ахмата.
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«Спартаковцы будут биться за нового тренера и честь клуба». Прогнозы Кечинова и Кемеровского на матчи 13-го тура
Спорт-Экспресс17 октября в 17:05
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Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
Вести.Ru вчера в 23:10
Политика
Клинтон назвала демократку Габбард «любимым кандидатом русских»
Известия вчера в 18:23
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
Allboxing.ru 00:28
Происшествия
При пожаре под Ярославлем погибли пять детей
Пятеро детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в городе Ростове Ярославской области, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
ТАСС 01:20
Общество
Фомин день: что запрещено делать 19 октября
19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Энергетика
В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины
Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
Единоборства
Рейес нокаутировал Уайдмана в турнире UFC ON ESPN 6
Американский боец смешанного стиля (ММА) Доминик Рейес, выступающий в полутяжелой весовой категории, одержал досрочную победу над своим соотечественником Крисом Уайдманом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ON ESPN 6, проходившем в Бостоне.
REGNUM 02:07
Космос
NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде
По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета вчера в 20:24
Политика
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
После заседания Архиерейского собора Элладской православной церкви 12 октября, где ряд епископов признали украинских раскольников, в православном мире стали рассуждать о жестком ответе Московского патриархата.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Названа новая версия смерти Виктора Цоя
Эксперты петербургского Института безопасности дорожного движения озвучили новую возможную причину гибели лидера группы "Кино" Виктора Цоя.
Уралинформбюро вчера в 05:45
Авто
Volkswagen обновил кроссовер Tiguan
SpeedMe вчера в 00:54
Происшествия
Российский лайнер прервал рейс из-за сообщения о бомбе
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia (ранее «Нордавиа») запросил экстренную посадку в Красноярске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту.
Lenta.ru 03:14
Общество
В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков
В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.
РИА Новости 02:36
Политика
Пушков прокомментировал письмо Трампа Эрдогану
Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков назвал содержание письма, которое президент США Дональд Трамп отправил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, необычным.
iReactor 17 октября в 10:52
Общество
Семь российских компаний вошли в рейтинг лучших работодателей Forbes
Возглавляют рейтинг компании из США. Первые пять строчек списка заняли Alphabet, Microsoft, Red Hat, Apple и SAP.
Коммерсантъ вчера в 23:49
Авто
Группа ГАЗ зарегистрировала новый логотип «Победы»
Автоновости дня 17 октября в 10:24
Шоу-бизнес
Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка»
Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».
iReactor вчера в 06:16
Единоборства
Американец нокаутировал непобежденного россиянина за 29 секунд
Американский боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Пинеда встретился с россиянином Мовлидом Хайбулаевым в 1/4 финала Гран-при Professional Fighters League (PFL).
Газета.Ru вчера в 05:57
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда 16 октября в 11:57
Музыка
Чем запомнился второй этап слепых прослушиваний шоу «Голос»
В эфире Первого канала идут слепые прослушивания восьмого сезона шоу «Голос».
RT на русском 02:43
Футбол
Тебас призвал исключить «Манчестер Сити» и «ПСЖ» из еврокубков
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас призвал руководство УЕФА строго наказывать клубы, нарушающие правила финансового фэйр-плей.
Чемпионат вчера в 18:05
Шоу-бизнес
Таисия Повалий после скандала с Крымом отменила концерт в Киеве
Певица Таисия Повалий отменила свой концерт, который должен был состояться в Киеве в декабре.
Аргументы и Факты вчера в 12:53
Происшествия
СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине
РИА Новости 17 октября в 06:32
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
Комиссия назвала видеообращение врачей института грубым нарушением врачебной этики и деонтологии.
Rambler News Service 17 октября в 06:56
Происшествия
В Красноярске задержали вероятного криминального авторитета
В Красноярске задержан 54-летний мужчина по подозрению в том, что он — криминальный авторитет по кличке Костя Канский.
Известия 00:12
Космос
NASA представило скафандры для полетов на Луну и Марс
Sibnet Новости 16 октября в 02:13
Кино
Популярность «Джокера» в мировом прокате обошла США
Фильм Тодда Филлипса «Джокер» оказался более популярным на международном рынке, чем в Соединенных Штатах.
Мойка78 17 октября в 17:44
Общество
В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27
В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50