Ахмат и Урал любят ничейные результаты как в этом сезоне, так и между собой. Самый частый счет между ними 1:1. За 8 вроде матчей победитель был известен только 3 раза.

Все про Спорт ру

Происшествия В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.

Политика ООН поддержала резолюцию России против героизации нацизма Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам поддержал российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма.

Гаджеты Роскачество назвало лучший смартфон Эксперты Роскачества обновили список лучших смартфонов, теперь новый iPhone 11 Pro Max занимает первую позицию рейтинга, опубликованного на сайте организации.

Общество Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.

Единоборства Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.

Политика Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.

Авто Volkswagen Touareg получил новый мотор в России Volkswagen Touareg в модификации Exclusive получил в РФ новый бензиновый мотор мощностью 350 лошадиных сил.

Общество Генпрокуратура подаст новый иск об изъятии имущества у Шестуна Генпрокуратура подготовила новый иск к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и еще 45 ответчикам об обращении имущества в доход государства, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Шоу-бизнес Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.

Музыка Клип Реввы про Аладдина набрал 10 млн просмотров на YouTube Клип выполнен в стиле фильма Гая Ричи «Аладдин» с Уиллом Смитом в главной роли.

Политика США угрожают Сербии санкциями за покупку российского «Панциря» Белграду недвусмысленно напомнили о правилах введения американцами санкций в отношении третьих стран за сотрудничество с российскими оборонными структурами.

Общество Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.

Политика Трамп может посетить Парад Победы в Москве Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет посетить Парад Победы в Москве в 2020 году.

Политика Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Транспорт Подготовка к запуску МЦД вышла на финишную прямую Мэр Сергей Собянин, гендиректор РЖД Олег Белозеров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрели ход подготовки к открытию Московских центральных диаметров, сообщает ТАСС.

Авто Бюджетный кросс-вэн Renault Triber вызвал ажиотаж на рынке Бюджетный кросс-вэн Renault Triber, поступивший в продажу в конце августа, пользуется ажиотажным спросом в Индии.

Авто Показали официальные изображения салона новой Skoda Octavia Skoda Octavia нового поколения, чья премьера состоится 11 ноября в Праге, получит цифровую приборную панель и новый двухспицевый руль.

Космос Астрономы РАН предложили выбрать имя для планетной системы HAT-P-3 Астрономы РАН предложили в рамках очередного голосования выбрать имя для недавно открытой планетной системы HAT-P-3.