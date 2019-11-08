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Ставка TVСтавка TVАхмат - Урал: прогноз Лео Васильева 8 ноября 2019

Ахмат — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Роланд Гиголаев
47′
Конрад Михаляк
Евгений Харин
59′
Антон Швец
61′
62′
Эрик Бикфалви
Михал Кухарчик
70′
Андрей Панюков
Петрюс Бумаль
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
72′
84′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
3 фото
Ахмат и Урал любят ничейные результаты как в этом сезоне, так и между собой. Самый частый счет между ними 1:1. За 8 вроде матчей победитель был известен только 3 раза.
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