РПЛ
НИА СамараАхмат — Крылья Советов 0:0 (1-й тайм)
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
4
Анхель
5
Мусалов
11
Силва
88
Глушаков
21
Роши
19
Иванов
77
Бериша
18
Понсе
1
Рыжиков
22
Анюков
50
Карпов
3
Чернов
23
Комбаров
77
Кабутов
8
Гацкан
17
Зиньковский
28
Антон
99
Канунников
7
Соболев
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Основная команда "Крыльев" проведет свою игру с "Ахматом" сегодня, 21 сентября. Этот матч начнется в 15:00 и пройдет на "Ахмат Арене". Игра будет показана в прямом эфире телеканала "Матч Премьер".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 06:54, Вашингтон
Политика
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России
Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России.
РБК 05:58
Шоу-бизнес
Олимпийского чемпиона Ягудина уличили в пиаре на болезни Заворотнюк
На минувшей неделе Ягудин принял участие в одном из телевизионных шоу, где прокомментировал информацию о болезни актрисы.
URA.Ru вчера в 19:42
Интернет
Facebook приостановил работу тысяч приложений
Как говорится в заявлении социальной сети, на первом этапе Facebook проанализировал деятельность разработчиков приложений по количеству пользователей и предоставляемой ими информации, в ходе второго этапа аналитики изучат непосредственно работу приложений и цель использования данных пользователей.
ФедералПресс вчера в 18:00
Происшествия
Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников
По факту суицида сотрудников Росгвардия начала служебную проверку.
РБК 05:41
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM вчера в 04:42
Армия и оружие
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Наука
МТС протестировала умный транспорт на сети 5G
Lenta.ru 18 сентября в 09:54
Наука
Google создал самый мощный компьютер в мире
Газета.Ru 05:42
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Происшествия
Якутский шаман записал первое обращение к сторонникам после задержания
News.ru вчера в 09:11
Политика
Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ
Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
РИА Новости 04:32
Происшествия
Беспилотник упал в Рязанской области
Газета.Ru 04:15
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма вчера в 01:24
Происшествия
В Одессе женщина-водитель въехала в толпу протестующих
В Одессе женщина за рулем Nissan въехала в толпу протестующих на пешеходном переходе.
Украина.ру 04:19
Футбол
Женщина попыталась попасть на ужин с Роналду, выдав себя за другую
Ранее футболист выразил желание найти трех женщин, которые работали в ресторане, чтобы пригласить их на ужин и отблагодарить.
Матч ТВ 02:41
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости вчера в 05:29
Происшествия
Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже
Полиция Франции несколько раз прибегла к слезоточивому газу для разгона протестующих в районе вокзала Сен-Лазар в Париже.
Газета.Ru 04:23
Политика
МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК вчера в 20:20
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в наезде на полицейского
Уголовное дело возбуждено следователями в Санкт-Петербурге в отношении мужчины, подозреваемого в наезде на сотрудника полиции.
REGNUM 06:39
Происшествия
В Азовском море нашли пропавший катер с людьми
Катер, пропавший в пятницу в Азовском море с тремя членами экипажа на борту, найден, люди находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.
РИА Новости 03:53
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
Газета.Ru вчера в 12:52
Политика
Глава МИД Украины заявил о подготовке нового обмена пленными
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Общественному ТВ» сообщил об активной подготовке нового обмена пленными с Россией.
BFM.ru 02:46
Гаджеты
Huawei представила флагманский смартфон Mate 30 Pro
Китайский производитель Huawei представил публике свой флагманский смартфон Mate 30 Pro.
Профиль 19 сентября в 14:30
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru 05:17
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым по обоюдному согласию сторон.
Коммерсантъ вчера в 13:35
Политика
Украина закрывает автомобильный пункт пропуска на границе с Крымом
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на Украине начались ремонтные работы в пунктах пропуска "Чонгар" и "Каланчак", которые находятся на границе с российским полуостровом.
РИА Новости Крым 04:14
Происшествия
В Финляндии возбудили дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки направила в прокуратуру уголовное дело в отношении хозяйки фермы, которая подозревается в нелегальным ввозе волков из России и выращиванием волкособов в Финляндии.
Газета.Ru 02:47