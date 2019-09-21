РПЛ

НИА СамараНИА СамараАхмат — Крылья Советов 0:0 (1-й тайм)

Ахмат — Крылья Советов
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
  
40
Уциев
  
15
Семенов
  
4
Анхель
  
5
Мусалов
  
11
Силва
  
88
Глушаков
  
21
Роши
  
19
Иванов
  
77
Бериша
  
18
Понсе
  
1
Рыжиков
  
22
Анюков
  
50
Карпов
  
3
Чернов
  
23
Комбаров
  
77
Кабутов
  
8
Гацкан
  
17
Зиньковский
  
28
Антон
  
99
Канунников
  
7
Соболев
  
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Основная команда "Крыльев" проведет свою игру с "Ахматом" сегодня, 21 сентября. Этот матч начнется в 15:00 и пройдет на "Ахмат Арене". Игра будет показана в прямом эфире телеканала "Матч Премьер".
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