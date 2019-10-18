Главным арбитром назначен Станислав Васильев. В 12-м туре РПЛ "Ахмат" победил «Уфу» со счетом 1:0. Клуб покинул зону вылета и занял 11-е место, набрав 12 очков.

Теннис Хачанов высказался о вылете с турнира «ВТБ Кубок Кремля» Российский теннисист Карен Хачанов высказался о поражении от итальянца Андреаса Сеппи в матче 1/4 финала "ВТБ Кубок Кремля".

Здоровье Несколько травматологов уволились из челябинской больницы Несколько врачей травматологов уволились из травмпункта челябинской городской больницы № 6, оставшиеся специалисты с трудом стравляются с нагрузкой, сообщает 74.ru со ссылкой на одного из сотрудников медучреждения.

Армия и оружие Трамп заявил о новых переговорах с Эрдоганом по перемирию в Сирии Президент США Дональд Трамп заявил о новых переговорах с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу приостановления Турцией военной операции на севере Сирии.

Происшествия Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.

Политика Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании публично-правовой компании "Военно-строительная компании".

Общество Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.

Происшествия Отец Цоя прокомментировал новую версию гибели сына Отец музыканта Виктора Цоя Роберт прокомментировал "Газете.Ru" новую версию гибели сына.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые прокомментировала развод с мужем 41-летняя певица Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод с супругом.

Шоу-бизнес Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда Промоутер Сергей Лавров заявил, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева по-прежнему просит подавать машину к вагону поезда.

Общество Роспотребнадзор намерен запретить пластиковые пакеты Роспотребнадзор готовит законопроект, который подразумевает постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить.

Происшествия Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.

Авто Volvo представила электрокроссовер XC40 Recharge Первый в истории компании электромобиль носит имя Volvo XC40 Recharge — а вслед за ним последуют электрические модификации и других моделей.

Политика Что случилось за ночь. Главные новости РБК США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии Соглашение было заключено на встрече американского вице-президента Майкла Пенса и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Политика Спикер Рады ответил ООН, что не может закрыть сайт «Миротворец» Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ответил на призыв Организации объединенных наций закрыть скандально известный сайт «Миротворец».

Здоровье Росптицесоюз порекомендовал россиянам увеличить потребление яиц Ранее сегодня аналитики Sberbank Investment Research сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами.

Политика Горбачев рассказал об обращении к Путину Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.

Экономика В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».

Шоу-бизнес Светлана Лобода отмечает 37-летие с Тиллем Линдеманном Певица Светлана Лобода отпраздновала собственное 37-летие в компании известного немецкого музыканта Тилля Линдеманна.

Авто В Skoda продемонстрировали изображение новой Octavia Мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября на специальном мероприятии в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.

Политика Украина направила России ноту протеста из-за гумпомощи Донбассу Украинское Министерство иностранных дел направило российской стороне ноту протеста из-за прибытия в Донбасс очередного гуманитарного конвоя МЧС России.

Политика Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».

Футбол В УЕФА приняли решение развести команды России и Косово Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по чрезвычайным ситуациям приняла решение развести команды из России и Косово на международных турнирах, об этом сообщает пресс-служба организации.