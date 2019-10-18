РПЛ
Телекомпания ГрозныйАхмат — Локомотив 0:1 (2-й тайм)
|23′
Александр Коломейцев
|32′
Лука Джорджевич
Даниил Куликов
|40′
Дмитрий Живоглядов
Одисе Роши
Конрад Михаляк
|46′
Магомед Мусалов
Евгений Харин
|53′
|54′
Алексей Миранчук
Бенедикт Хеведес
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
59
Харин
9
Михаляк
88
Глушаков
19
Иванов
11
Силва
77
Бериша
17
Мбенг
1
Гилерме
2
Живоглядов
37
Магкеев
14
Чорлука
3
Идову
5
Хёведес
18
Коломейцев
27
Серкейра
23
Мариу
69
Куликов
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
Главным арбитром назначен Станислав Васильев. В 12-м туре РПЛ "Ахмат" победил «Уфу» со счетом 1:0. Клуб покинул зону вылета и занял 11-е место, набрав 12 очков.
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«Ахмат» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России 18 октября 2019 года
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