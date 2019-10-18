РПЛ
Российская газетаАхмат — Локомотив 0:2
|23′
Александр Коломейцев
|32′
Лука Джорджевич
Даниил Куликов
|40′
Дмитрий Живоглядов
Одисе Роши
Конрад Михаляк
|46′
Магомед Мусалов
Евгений Харин
|53′
Евгений Харин
|75′
Денис Глушаков
Антон Швец
|77′
|80′
Даниил Куликов
|86′
Жоау Мариу
Ризван Уциев
|89′
|89′
Жоау Мариу
Роман Тугарев
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
59
Харин
9
Михаляк
23
Швец
19
Иванов
11
Силва
77
Бериша
17
Мбенг
1
Гилерме
2
Живоглядов
37
Магкеев
14
Чорлука
3
Идову
59
Миранчук
18
Коломейцев
27
Серкейра
67
Тугарев
69
Куликов
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Локомотив» выиграл пять матчей подряд в десятый раз в российской истории
Евро-футбол.рувчера в 17:19
Кикнадзе: «Локомотиву» помогают побеждать творческая атмосфера и самоотверженность
ТАСС Спортвчера в 15:34
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 00:38, Ашберн
Авто
Какое масло может убить «сердце» машины
Перед зимой многие водители озадачиваются подготовкой автомобиля. И в частности речь идет о замене масла.
Футбол
«Палермо» прекратил существование
Футбольный клуб «Палермо» официально прекратил свое существование, сообщает Football Italia.
Армия и оружие
Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
Российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии.
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12
В результате прорыва дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курганский район, Красноярский край) погибли 12 человек.
Музыка
Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом
Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Политика
Путин подписал указ о создании новой «Военно-строительной компании»
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Москве публично-правовой организации «Военно-строительная компании».
Общество
Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей
Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
Общество
Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре
Общество
Аналитики указали россиянам на чрезмерное потребление яиц
"На протяжении последних десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на 1,0% в год", — говорится в отчете.
Происшествия
В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой
Шоу-бизнес
Актриса Наталия Белохвостикова попала в реанимацию
Политика
Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
Гаджеты
Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов
Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Происшествия
СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине
Политика
Миллер заявил о возможности Украины снизить текущую цену на газ
Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней.
Шоу-бизнес
Саша Савельева снялась полуобнаженной
После рождения сына Саша Савельева довольно быстро пришла в хорошую физическую форму и теперь без стеснения демонстрирует подтянутую фигуру.
Здоровье
Доктор Мясников назвал популярные лекарства-пустышки в России
Доктор и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал о назначаемых в России лекарствах-пустышках.
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Авто
Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню
Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
Происшествия
СК попросит об аресте задержанных руководителей ОВД Дорогомилово
Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Политика
Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину
Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
Космос
В открытый космос впервые в истории вышли только женщины
Кох и Мэйр вышли с борта Международной космической станции (МКС) в 14:38 по московскому времени.
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Экономика
«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей
Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Здоровье
Страховщики рассказали о возможностях нового полиса ОМС
Полис обязательного медицинского страхования дает право получать практически неограниченный перечень медицинских услуг.
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет ключевую роль в «Матрице 4»
Актриса, исполнившая роль Коллин Винг в «Железном кулаке» и Нимерии Сэнд в «Игре престолов», впечатлила режиссёра Лану Вачовски и успешно прошла пробы.