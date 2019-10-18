РПЛ

Российская газетаРоссийская газетаАхмат — Локомотив 0:2

Ахмат — Локомотив
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
23′
Александр Коломейцев
32′
Лука Джорджевич
Даниил Куликов
40′
Дмитрий Живоглядов
Одисе Роши
Конрад Михаляк
46′
Магомед Мусалов
Евгений Харин
53′
Евгений Харин
75′
Денис Глушаков
Антон Швец
77′
80′
Даниил Куликов
86′
Жоау Мариу
Ризван Уциев
89′
89′
Жоау Мариу
Роман Тугарев
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

«Локомотив» выиграл пять матчей подряд в десятый раз в российской истории

Евро-футбол.рувчера в 17:19

Кикнадзе: «Локомотиву» помогают побеждать творческая атмосфера и самоотверженность

ТАСС Спортвчера в 15:34

«Ахмат» — «Локомотив» — 0:2, 18 октября 2019, обзор матча 13-го тура РПЛ

Чемпионатвчера в 14:41

«Ахмат» — «Локомотив» — 0:2. Видеообзор матча РПЛ

Sport24.ruвчера в 15:30

Семин побеждает и «полуторным» составом. «Локомотив» выиграл в Грозном

Советский спортвчера в 14:45

«Локомотив» впервые за восемь лет выиграл пять матчей подряд

Спорт-Экспрессвчера в 16:19

«Локомотив» победил «Ахмат» и продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ

ODDS.ruвчера в 14:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 00:38, Ашберн
Авто

Какое масло может убить «сердце» машины

Перед зимой многие водители озадачиваются подготовкой автомобиля. И в частности речь идет о замене масла.
SevastopolMedia.ru 17 октября в 09:40
Футбол

«Палермо» прекратил существование

Футбольный клуб «Палермо» официально прекратил свое существование, сообщает Football Italia.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:39
Армия и оружие

Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии

Российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии.
Известия вчера в 22:00
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12

В результате прорыва дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курганский район, Красноярский край) погибли 12 человек.
REGNUM 00:17
Музыка

Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

Известная певица, исполнительница популярных хитов, Леди Гага упала со сцены во время своего концерта Enigma.
7 новостей вчера в 05:48
Общество

Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Телепрограмма 17 октября в 15:12
Политика

Путин подписал указ о создании новой «Военно-строительной компании»

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Москве публично-правовой организации «Военно-строительная компании».
Дождь вчера в 11:18
Общество

Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

Семь российских компаний вошли в топ-500 лучших работодателей мира по версии американского журнала Forbes и компании Statista, сообщает издание.
РБК вчера в 16:04
Общество

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

РИА Новости вчера в 18:14
Общество

Аналитики указали россиянам на чрезмерное потребление яиц

"На протяжении последних десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на 1,0% в год", — говорится в отчете.
РЕН ТВ 17 октября в 22:33
Происшествия

В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой

RT на русском вчера в 04:02
Шоу-бизнес

Актриса Наталия Белохвостикова попала в реанимацию

АБН 16 октября в 09:52
Политика

Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК вчера в 18:04
Гаджеты

Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 для своих смартфонов

Ряд смартфонов Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11. Вначале обновление досталось китайским пользователям.
Дни24 17 октября в 08:16
Происшествия

СК займется делом об избиении школьницы одноклассниками на Сахалине

РИА Новости 17 октября в 06:32
Политика

Миллер заявил о возможности Украины снизить текущую цену на газ

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что цена на газ для Украины при прямых поставках может быть на 20% ниже нынешней.
RT на русском вчера в 05:36
Шоу-бизнес

Саша Савельева снялась полуобнаженной

После рождения сына Саша Савельева довольно быстро пришла в хорошую физическую форму и теперь без стеснения демонстрирует подтянутую фигуру.
StarHit.ru вчера в 14:00
Здоровье

Доктор Мясников назвал популярные лекарства-пустышки в России

Доктор и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал о назначаемых в России лекарствах-пустышках.
МедиаПоток 17 октября в 04:31
Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 05:05
Авто

Для заезда 135000-сильного автомобиля африканцы вручную очистили пустыню

Власти Северо-Капской провинции ЮАР с помощью четырех сотен местных жителей вручную убрали 16,5 тысячи тонн камней, чтобы очистить солончак Хакскенпан для заезда реактивного автомобиля Bloodhound LSR.
Motor вчера в 10:08
Единоборства

Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Только что в США завершился объединительный поединок в полутяжелом весе, в котором встретились чемпион IBF 34-летний россиянин Артур Бетербиев и чемпион WBC 32-летний украинец Александр Гвоздик.
Allboxing.ru 00:28
Происшествия

СК попросит об аресте задержанных руководителей ОВД Дорогомилово

Газета.Ru вчера в 04:41
Шоу-бизнес

Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Политика

Молдавия отправит в Россию 20 тонн боеприпасов через Украину

Власти Молдавии хотят отправить в Россию около 20 тонн боеприпасов из Приднестровья. Поставки намерены осуществить через территорию Украины.
Телеканал 360° вчера в 14:12
Космос

В открытый космос впервые в истории вышли только женщины

Кох и Мэйр вышли с борта Международной космической станции (МКС) в 14:38 по московскому времени.
Snob.ru вчера в 09:14
Происшествия

Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде

Коммерсантъ 17 октября в 16:38
Экономика

«Российский учебник» продали за 6 млрд рублей

Группа "Эксмо-АСТ" закрыла сделку по продаже корпорации "Российский учебник", ее сумма составила 6 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС президент группы Олег Новиков.
ТАСС вчера в 12:03
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru 17 октября в 20:29
Здоровье

Страховщики рассказали о возможностях нового полиса ОМС

Полис обязательного медицинского страхования дает право получать практически неограниченный перечень медицинских услуг.
Экономика сегодня вчера в 09:28
Кино

Звезда «Игры престолов» сыграет ключевую роль в «Матрице 4»

Актриса, исполнившая роль Коллин Винг в «Железном кулаке» и Нимерии Сэнд в «Игре престолов», впечатлила режиссёра Лану Вачовски и успешно прошла пробы.
Киноафиша России вчера в 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное