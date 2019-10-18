РПЛ

Российская газетаРоссийская газетаАхмат — Локомотив 0:2

Ахмат — Локомотив
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
23′
Александр Коломейцев
32′
Лука Джорджевич
Даниил Куликов
40′
Дмитрий Живоглядов
Одисе Роши
Конрад Михаляк
46′
Магомед Мусалов
Евгений Харин
53′
Евгений Харин
75′
Денис Глушаков
Антон Швец
77′
80′
Даниил Куликов
86′
Жоау Мариу
Ризван Уциев
89′
89′
Жоау Мариу
Роман Тугарев
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
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