В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.

Происшествия Появилось видео нападения на сотрудника полиции в московском метро Как сообщалось ранее, в подуличном переходе станции метро "Савеловская" нетрезвый мужчина 1991 года рождения атаковал сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Происшествия Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые прокомментировала свой развод Ани Лорак поделилась романтическим фото c Егором Глебом Напомним, что разговоры о том, что певица после развода с Муратом Налчаджиоглу нашла новую любовь начались в мае этого года.

Происшествия В Нальчике полицейский погиб после драки с коллегой во время учебы Два сотрудника полиции подрались во время учебы в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике, в результате один из них скончался, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Политика Медведев прибыл в Сербию на годовщину освобождения Белграда Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где пройдут торжества в честь 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Общество Оскорбившего Путина грузинского журналиста допросили в прокуратуре Бывший журналист грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния, который в эфире оскорбил президента России, дал показания в Генеральной прокуратуре Грузии.

Космос Virgin Galactic показала костюмы для космических туристов Космические путешественники смогут оставлять себе комплекты одежды для полетов на память в качестве сувениров Virgin Galactic представила одежду для космических туристов.

Политика Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.

Космос Астрономы планируют снять на видео центр галактики Для сравнения, центр Млечного Пути — квазар Стрелец А * весит "всего лишь" 4 миллиона масс Солнца.

Космос Россия и Китай решили создать центр космической погоды Россия и Китай планируют создать глобальный центр космической погоды, заявил замдиректора по научной работе Института прикладной геофизики им. ак.

Происшествия Строящееся здание паркинга обрушилось в Санкт-Петербурге Обрушение строящегося здания парковки произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Авто Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель Специалисты портала "АвтоВзгляд" рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.

Шоу-бизнес Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.

Общество Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.

Экономика Силуанов заявил, что кредита России Белоруссии на $600 млн может и не быть Государственного кредита на $600 млн, который уже длительное время обсуждают Россия и Белоруссия, может в итоге не быть, заявил в субботу первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Армия и оружие В США назвали самый опасный военный корабль РФ По мнению экспертов из США, на корабле развернут больше гиперзвуковых ракет, чем на любом другом военном судне.

Экономика Минэкономразвития сообщило о резком ускорении роста экономики Рост российской экономики ускорился в III квартале 2019 г. до 1,9% по сравнению с 0,9% кварталом ранее и 0,5% в январе – марте, сообщило Минэкономразвития.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян вновь стала мамой Российская журналистка и главред RT Маргарита Симоньян стала мамой. Об этом рассказала ее коллега Тина Канделаки в Telegram.

Происшествия В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.

Общество В Росстандарте рассказали об отмене документов на поверку счетчиков В правительстве хотят заменить выдачу бумажных свидетельств о проверке счетчиков на запись в электронной базе, рассказал "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Единоборства Российский боксер Бетербиев отправил в нокаут украинца Гвоздика Украинского боксера Александра Гвоздика нокаутировал российский боксер Артур Бетербиев в ходе поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе 19 октября.

Общество Генпрокуратура Украины уволила трех следователей по делу «майдана» Генеральная прокуратура Украины отстранила от должностей трех следователей управления специальных расследований, которое ведет расследование дела "майдана".

Музыка В Москве состоится концерт Пласидо Доминго Отмечается, что в РФ Доминго везет разноплановые композиции - и для фанатов классических музыкальных жанров, и для тех, кто в классике разбирается мало, а пришел на громкое имя и оперные хиты.

Шоу-бизнес Россияне за месяц высадили 25 миллионов деревьев По данным ведомства, к сегодняшнему дню в акции приняли два миллиона человек, которые высадили 25 миллионов деревьев.