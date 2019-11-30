РПЛ
Газета.RuАхмат — Рубин 1:1
Денис Глушаков
|31′
|36′
Игорь Коновалов
|63′
Филип Уремович
Евгений Харин
|64′
|73′
Александр Зуев
Видар Орн Кьяртанссон
Исмаэл Силва
|74′
|74′
Павел Могилевец
Хвича Кварацхелия
Евгений Харин
Лечи Садулаев
|81′
Олег Иванов
|84′
Денис Глушаков
Антон Швец
|90′+1′
|90′+3′
Хвича Кварацхелия
Ахмат
Расстановка 4‑4‑2
16
Городов
13
Гиголаев
15
Семенов
4
Анхель
19
Иванов
23
Швец
6
Гащенков
21
Роши
11
Силва
22
Садулаев
18
Понсе
22
Дюпин
3
Плиев
71
Поярков
33
Данченко
5
Уремович
21
Кварацхелия
7
Подберезкин
10
Коновалов
8
Кьяртанссон
11
Давиташвили
20
Марков
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
"Ахмат" и "Рубин" сыграли вничью в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в этой встрече октрыл Денис Глушаков на 31-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Глушаков, забивший первый гол в РПЛ за «Ахмат», стал лучшим игроком матча с «Рубином»
Sportbox.RUвчера в 13:10
Денис Глушаков: «Приятно забить первый гол за „Ахмат“ в РПЛ, но это единственный позитивный момент сегодня»
Спорт-Экспрессвчера в 14:31
Глушаков — о пропущенном мяче на 93-й минуте: это проклятье должно закончиться
Чемпионатвчера в 14:46
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:40, Ашберн
Происшествия
Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
Прохожие обезвредили убившего двоих на Лондонском мосту преступника полутораметровым бивнем нарвала и огнетушителем, сообщает The Guardian.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
Общество
В России станет обязательным маркировать духи и шины с 1 декабря
В России с 1 декабря вступает в силу обязательная маркировка духов, шин, фотокамер, а также некоторых предметов одежды и постельного белья.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Футбол
Лёв рад тому, что сборная Германия попала в «группу смерти»
Напомним, четвёртый участник группы определится по окончании плей-офф Лиги Наций.
Политика
Прилепин заявил об отторжении Донбасса от Украины
Украина теряет Донбасс, и это понимает как Киев, так и Европа с Россией. Такое мнение выразил российский писатель Захар Прилепин.
Общество
Украинские власти увеличат финансирование фонда жены Порошенко
Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что власти страны увеличат финансирование Украинского культурного фонда (УКФ), наблюдательный совет которого возглавляет Марина Порошенко, супруга экс-президента Украины Петра Порошенко.
Происшествия
Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море
Политика
В США рассказали о самом странном советском оружии
Американское издание The National Interest вспомнило об экспериментальных образцах советских автоматов и перечислило самые странные разработки.
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в США
В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Происшествия
Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
Общество
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару
В Ялте закрыли гостиницу Софии Ротару По мнению Андрея Разина, это могло быть связано с развернутой в России травлей певицы.
Политика
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть продолжают снижаться в начале торгов в четверг, 28 ноября.
Энергетика
Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом
Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Политика
В Севастополе задержали россиянку, работавшую на украинскую разведку
В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянку по подозрению в государственной измене.
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Баскетбол
«Хьюстон» разгромил «Атланту», Харден набрал 60 очков
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся подвальный клуб квестов
В Екатеринбурге загорелся клуб квестов, расположенный в подвале пятиэтажного жилого дома. Эвакуированы сто человек, передает РИА Новости.
Космос
Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы
Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Гаджеты
Компания Apple будет продавать iPhone 2020 с наушниками AirPods
По сообщениям анонимных источников, компания Apple добавит в комплектацию нового iPhone 2020 беспроводные наушники.
Политика
В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана
Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
Армия и оружие
ВМФ РФ примет на вооружение пять новых кораблей до конца года
Пять новых кораблей заступят на боевое дежурство в подразделения Военно-морского флота (ВМФ) России до конца 2019 года, 30 ноября заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на заседании Военного совета ВМФ.
Общество
Косметолог предупредила о последствиях процедуры «губы дьявола»
В Instagram появился новый тренд — так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги», ради получения которых девушки меняют контур губ, делая его более волнистым.
Политика
НАТО утвердила новую формулу взносов в общий бюджет
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Политика