"Ахмат" и "Рубин" сыграли вничью в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в этой встрече октрыл Денис Глушаков на 31-й минуте.

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