В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» сыграл вничью с казанским «Рубином». Встреча, проходившая на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном, завершился со счётом 1:1. У хозяев забил Денис Глушаков, гости ответили голом Хвичи Кварацхелии.

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