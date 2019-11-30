РПЛ

Реальное времяРеальное времяАхмат — Рубин 1:1

Ахмат — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Денис Глушаков
31′
36′
Игорь Коновалов
63′
Филип Уремович
Евгений Харин
64′
73′
Александр Зуев
Видар Орн Кьяртанссон
Исмаэл Силва
74′
74′
Павел Могилевец
Хвича Кварацхелия
Евгений Харин
Лечи Садулаев
81′
Олег Иванов
84′
Денис Глушаков
Антон Швец
90′+1′
90′+3′
Хвича Кварацхелия
Хозяева поля открыли счет на 31-й минуте игры. Дебютный гол за "Ахмат" в РПЛ забил полузащитник Денис Глушаков.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Глушаков отметил дебютный гол за «Ахмат» лезгинкой

Bookmaker-ratings.ru13:37

«Ахмат» пропустил в компенсированное время и упустил победу над «Рубином»

ODDS.ru12:50

Глушаков — о проблемах «Ахмата» с удержанием счета: «Злой рок, проклятие. Может, дело во мне?»

Sport24.ru15:24

Глушаков, забивший первый гол в РПЛ за «Ахмат», стал лучшим игроком матча с «Рубином»

Sportbox.RU13:10

Денис Глушаков: «Приятно забить первый гол за „Ахмат“ в РПЛ, но это единственный позитивный момент сегодня»

Спорт-Экспресс14:31

«Ахмат» дома сыграл вничью с «Рубином»

Советский спорт12:53

Глушаков — о пропущенном мяче на 93-й минуте: это проклятье должно закончиться

Чемпионат14:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 18:34, Ашберн
Футбол

Валерий Карпин: Сделали все, что было нужно, но не смогли забить

ФК Ростов 11:44
Общество

В Сербии построили участок «Турецкого потока»

RuNews24.ru вчера в 02:33
Происшествия

В Ярославле произошёл хлопок газа в жилом доме

RT на русском 16:13
Авто

Первый российский электрокар появится на рынке по рекордно низкой цене

Дебют электрокаров Zetta ожидается в первом квартале 2020 года.
Тарантас Ньюс 04:20
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с 1 числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском 18:30
Политика

Страны НАТО на саммите в Лондоне обсудят отношения альянса с Россией

Страны НАТО во время саммита в Лондоне будут обсуждать отношения альянса и России, сообщил представитель администрации США.
RT на русском вчера в 13:20
Киберспорт

HellRaisers сыграет с Virtus.pro в гранд-финале Parimatch League

Гранд-финал состоится 30 ноября, в 15:00 мск. Финальная часть Parimatch League проходит в Москве, с 28 по 30 ноября.
Inc-news.ru вчера в 14:23
Армия и оружие

На границе Сирии с Турцией произошел взрыв, погибли турецкие военные

РИА Новости 16:21
Культура

Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть

Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Газета.Ru 28 ноября в 14:20
Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru 13:55
Происшествия

В Британии задержано судно с россиянами на борту

Посольство России в Великобритании сообщило, что судно Jireh с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
RT на русском вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана

Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
OAnews вчера в 10:09
Культура

Имя «Мисс Татарстан-2020» станет известно 24 января

Имя «Мисс Татарстан-2020» станет известно 24 января. В этот день в КРК «Пирамида» состоится финал конкурса «Мисс Татарстан».
Кайбицкие зори 03:15
Футбол

Моуринью пригласил болбоя «Тоттенхэма» на командный обед

Болбой «Тоттенхэма» Каллум Хайнс посетит командный обед перед матчем АПЛ с «Борнмутом».
Sports.ru вчера в 15:47
Происшествия

Рейс с российскими туристами из Китая задержали более чем на сутки

Авиакомпания IFly задержала рейс с российскими туристами из аэропорта китайского курорта Санья на острове Хайнань более чем сутки.
РБК 15:57
Шоу-бизнес

Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей

Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
Актуальные Новости вчера в 04:45
Политика

75 лет назад состоялось освобождение Албании от нацистов

29 ноября 1944 года завершилось освобождение Албании от немецких оккупантов.
Газета.Ru вчера в 07:04
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 26 ноября в 07:02
Общество

Мама девочки с «маской Бэтмена» рассказала о лечении в России

Каролина Феннер, мать девочки Луны из США с крупным родимым пятном, заявила, что решение приехать в Россию на лечение было правильным.
Вечерняя Москва 06:17
Музыка

Солист Rammstein напал на Лободу и получил по лицу от космонавта

Телеканал 360° вчера в 05:09
Спорт

НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Газета.Ru вчера в 11:16
Футбол

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020

Группа смерти Самой интригующей группой станет квартет F: туда попали действующий чемпион Европы Португалия, чемпион мира Франция, а также Германия, которая считается сложнейшим соперником в любом своем состоянии, а теперь еще и горит желанием исправиться за полный провал на мундиале-2018.
Газета.Ru 15:39
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Общество

Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Lenta.ru 18:20
Общество

Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги

С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Хоккей

Хоккеист «Авангарда» Никита Щербак лишился работы из-за эффектной жены

23-летний Никита Щербак ушел из «Авангарда» в октябре. Тогда сообщалось, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию.
КП - Омск 09:35
Происшествия

В Гааге задержан подозреваемый в нападении с ножом

Полиция Гааги задержала 35-летнего мужчину по делу о нападении с ножом, в результате которого в пятницу были ранены трое подростков.
ТАСС 12:14
Происшествия

Девочку на Кубани изнасиловали и сбросили в выгребную яму

Россия.Кубань 14:00
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ 28 ноября в 04:52
Происшествия

В Белгороде учитель информатики подрался с учеником

В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Известия вчера в 10:37
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное