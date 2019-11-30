РПЛ
Реальное времяАхмат — Рубин 1:1
Денис Глушаков
|31′
|36′
Игорь Коновалов
|63′
Филип Уремович
Евгений Харин
|64′
|73′
Александр Зуев
Видар Орн Кьяртанссон
Исмаэл Силва
|74′
|74′
Павел Могилевец
Хвича Кварацхелия
Евгений Харин
Лечи Садулаев
|81′
Олег Иванов
|84′
Денис Глушаков
Антон Швец
|90′+1′
|90′+3′
Хвича Кварацхелия
Ахмат
Расстановка 4‑4‑2
16
Городов
13
Гиголаев
15
Семенов
4
Анхель
19
Иванов
23
Швец
6
Гащенков
21
Роши
11
Силва
22
Садулаев
18
Понсе
22
Дюпин
3
Плиев
71
Поярков
33
Данченко
5
Уремович
21
Кварацхелия
7
Подберезкин
10
Коновалов
8
Кьяртанссон
11
Давиташвили
20
Марков
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
Хозяева поля открыли счет на 31-й минуте игры. Дебютный гол за "Ахмат" в РПЛ забил полузащитник Денис Глушаков.
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