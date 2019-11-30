РПЛ

Реальное времяРеальное времяАхмат — Рубин 1:1

Ахмат — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Денис Глушаков
31′
36′
Игорь Коновалов
63′
Филип Уремович
Евгений Харин
64′
73′
Александр Зуев
Видар Орн Кьяртанссон
Исмаэл Силва
74′
74′
Павел Могилевец
Хвича Кварацхелия
Евгений Харин
Лечи Садулаев
81′
Олег Иванов
84′
Денис Глушаков
Антон Швец
90′+1′
90′+3′
Хвича Кварацхелия
Хозяева поля открыли счет на 31-й минуте игры. Дебютный гол за "Ахмат" в РПЛ забил полузащитник Денис Глушаков.
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