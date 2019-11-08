РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАхмат — Урал 0:0

Ахмат — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Роланд Гиголаев
47′
Конрад Михаляк
Евгений Харин
59′
Антон Швец
61′
62′
Эрик Бикфалви
Михал Кухарчик
70′
Андрей Панюков
Петрюс Бумаль
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
72′
84′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
«Ахмат» дома сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в матче 16-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Полузащитник Денис Глушаков вышел в старте у «Ахмата» и провел на поле всю игру.
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