РПЛ

ODDS.ruODDS.ruАхмат — Урал 0:0

Ахмат — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Роланд Гиголаев
47′
Конрад Михаляк
Евгений Харин
59′
Антон Швец
61′
62′
Эрик Бикфалви
Михал Кухарчик
70′
Андрей Панюков
Петрюс Бумаль
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
72′
84′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
«Ахмат» в Грозном в рамках 16-го тура РПЛ принимал «Урал». Поединок на «Ахмат Арена» завершился нулевой ничьей.
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