«Ахмат» сыграл вничью с «Уралом» в стартовом матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на «Ахмат Арене» завершилась со счетом 0:0. Игру судил арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.

«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России

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