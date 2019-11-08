РПЛ

РБКРБК«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России

Ахмат — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Роланд Гиголаев
47′
Конрад Михаляк
Евгений Харин
59′
Антон Швец
61′
62′
Эрик Бикфалви
Михал Кухарчик
70′
Андрей Панюков
Петрюс Бумаль
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
72′
84′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
«Ахмат» сыграл вничью с «Уралом» в стартовом матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на «Ахмат Арене» завершилась со счетом 0:0. Игру судил арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.
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