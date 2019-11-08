РПЛ
РБК«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в матче чемпионата России
Роланд Гиголаев
|47′
Конрад Михаляк
Евгений Харин
|59′
Антон Швец
|61′
|62′
Эрик Бикфалви
Михал Кухарчик
|70′
Андрей Панюков
Петрюс Бумаль
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
|72′
|84′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
5
Мусалов
15
Семенов
4
Анхель
13
Гиголаев
59
Харин
88
Глушаков
11
Силва
23
Швец
21
Роши
17
Мбенг
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
19
Поляков
27
Меркулов
13
Бумаль
6
Аугустыняк
18
Кухарчик
88
Погребняк
58
Эль-Кабир
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
«Ахмат» сыграл вничью с «Уралом» в стартовом матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча на «Ахмат Арене» завершилась со счетом 0:0. Игру судил арбитр из Ростова-на-Дону Сергей Иванов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Стартует 3 тур Чемпионата России по волейболу в Высшей лиге класса «Б»
РГВК Дагестан07 ноября в 05:19
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Здоровье
Российская скорая стала лидером по сокращению врачей
Количество фельдшеров уменьшилось до 11 078. Число врачей скорой помощи в России сократилось на треть за 8 лет.
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Политика
Немецкий посол поблагодарил СССР за падение Берлинской стены
Германия 9 ноября отмечает 30-летний юбилей падения Берлинской стены.
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Технологии
Назначен новый глава совета по экспериментам на космических комплексах
«Назначить председателем Координационного научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» по программам научно-прикладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах Блошенко Александра Витальевича — исполнительного директора по перспективным программам и науке», — говорится в решении.
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
Общество
В Московский регион может прийти «вишневая» зима
Самой теплой была зима 1960-1961 годов, когда температура превысила норму на 4,9 градуса. С начала XXI века было четыре «вишневых» зимы.
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
Доменико Тедеско: «Очень люблю спартаковский борщ»
Что касается звонка Юлиану Нагельсманну и встречи с "Зенитом", то не заглядываем так далеко вперед, сейчас главное на повестке — "Крылья Советов".
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
Политика
Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
Политика
Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания
Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России после матчей четвертого тура группового этапа Лиги Европы, которые прошли в четверг.
Происшествия
Кот спас ребенка от падения с лестницы
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Армия и оружие
СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты
Культура
Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне
Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.
Наука
Ученые назвали напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Употребление кофе может вдвое снизить риск развития рака печени, выяснили ученые из Университета Квинс в Белфасте.
Транспорт
В сети появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Опубликованы первые фотографии поездов дальнего следования "Таврия", которые будут ездить между материковой частью России и Крымом.
Политика
В ООН приняли резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма
Третий комитет Генеральной ассамблеи (ГА) ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
Шоу-бизнес
Венсан Кассель признался жене в любви на русском языке
Французский актер Венсан Кассель признался на русском языке в любви своей жене модели Тине Кунаки, после того как она опубликовала в инстаграме обложку декабрьского номера журнала ELLE Russia со своей фотографией.
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск
Шоу-бизнес
Кристина Асмус заплакала из-за травли после съемок в эротической сцене
Вокруг персоны Кристины Асмус до сих пор не утихает шумиха. Актриса обнажилась и снялась в откровенной сцене в новом фильме «Текст».
Здоровье
Минздрав уточнил критерии рождения детей
Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.
Шоу-бизнес
Жена Джигана рассказала о реакции дочек на ее четвертую беременность
Сегодня девушка рассказала подписчикам о том, как посвятила своих троих дочек в то, что у них скоро родится брат или сестра — пол будущего ребенка она пока не называет.
Происшествия
СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана
Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.
Гаджеты
Огромные аккумуляторы линейки Samsung Galaxy S11 подтверждены
Предположительно, речь идет об аккумуляторе емкостью 4300 мА•ч для смартфона Samsung Galaxy S11.
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»
Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.