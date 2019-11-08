РПЛ

ТАСС СпортТАСС СпортАхмат — Урал 0:0 (1-й тайм)

Ахмат — Урал
0 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
  
5
Мусалов
  
15
Семенов
  
4
Анхель
  
13
Гиголаев
  
9
Михаляк
  
88
Глушаков
  
11
Силва
  
23
Швец
  
21
Роши
  
18
Понсе
  
31
Годзюр
  
15
Кулаков
  
3
Ароян
  
19
Поляков
  
27
Меркулов
  
20
Панюков
  
6
Аугустыняк
  
10
Бикфалви
  
44
Егорычев
  
58
Эль-Кабир
  
11
Ильин
  
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Грозненский "Ахмат" в пятницу проведет домашнюю встречу против екатеринбургского "Урала". Матч откроет программу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет на стадионе "Ахмат-Арена" и начнется в 19:30 мск, главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов.
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