Грозненский "Ахмат" в пятницу проведет домашнюю встречу против екатеринбургского "Урала". Матч откроет программу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет на стадионе "Ахмат-Арена" и начнется в 19:30 мск, главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов.

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Общество Гидрометцентр предсказал «розовую» зиму Накануне, 7 ноября, ИА «Метеоновости» со ссылкой на специалистов центра погоды «Фобос» сообщило, что «грядущая зима в Центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений», и предложило ввести в связи с этим термин «вишневая».

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