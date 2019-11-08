РПЛ
ТАСС СпортАхмат — Урал 0:0 (1-й тайм)
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
5
Мусалов
15
Семенов
4
Анхель
13
Гиголаев
9
Михаляк
88
Глушаков
11
Силва
23
Швец
21
Роши
18
Понсе
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
19
Поляков
27
Меркулов
20
Панюков
6
Аугустыняк
10
Бикфалви
44
Егорычев
58
Эль-Кабир
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Грозненский "Ахмат" в пятницу проведет домашнюю встречу против екатеринбургского "Урала". Матч откроет программу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет на стадионе "Ахмат-Арена" и начнется в 19:30 мск, главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов.
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