Грозненский "Ахмат" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.

«Ахмат» и «Локомотив» объявили составы на матч чемпионата России

Политика Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.

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