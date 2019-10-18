РПЛ
Газета.Ru«Ахмат» и «Локомотив» объявили составы на матч чемпионата России
Грозненский "Ахмат" и московский "Локомотив" объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.
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Шоу-бизнес
Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
Политика
Миллер назвал условия для контракта на транзит газа через Украину
Иначе говоря, Россия готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева выступит седьмой на этапе Гран-при в Лас-Вегасе
Фигуристка Елизавета Туктамышева 17 октября прилетела в Лас-Вегас для участия в первом этапе серии Гран-при — Skate America.
Авто
ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»
Экономика
«Аэрофлот» готовят к приватизации
Минэкономики предлагает сократить долю госучастия в уставном капитале «Аэрофлота», включив авиакомпанию в план приватизации 2020–2022 годов, сообщила заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью «Интерфаксу».
Политика
Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Происшествия
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына
Отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели сына.
Футбол
Зинченко после выхода на Евро сделал предложение своей девушке
Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — украинской спортивной журналистке Владе Седан — на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Политика
Посол Китая заявил о появлении украинцев на протестах в Гонконге
Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в ситуации с протестами в Гонконге появились «украинские элементы», которые ездят туда для «передачи опыта».
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Кино
Власти Китая отменили прокат фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Армия и оружие
Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО
Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса.
Общество
В России могут запретить выбрасывать батарейки вместе с мусором
Согласно документу, использованные батарейки и аккумуляторы должны быть утилизированы специальными операторами — нельзя смешивать их с другим мусором.
Политика
Пранкеры Вован и Лексус напугали губернатора Аляски аннексией
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли губернатора штата Аляска Майка Данливи.
Экономика
Минфин отказал «Автодору» в дополнительном финансировании ЦКАД
Министерство финансов отклонило просьбу Министерства транспорта и госкомпании «Автодор» о выделении 44 млрд руб. на строительство в составе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) путепровода, эстакад и развязок, которые не были предусмотрены первоначальным проектом.
Космос
Разработанное в Томске нанопокрытие нанесут на стекла иллюминаторов МКС в 2021 г
Ранее сообщалось, что ученые Томского политехнического университета, РКК "Энергия" и Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) разработали специальное покрытие для стекол иллюминаторов.
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero уходит с российского рынка
В ближайшие пару месяцев дилеры Mitsubishi прекратят продажи внедорожника Pajero на российском рынке вместе с завершением срока действия Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).
Хоккей
СКА обменял Олега Ли в «Ак Барс»
Культура
Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»
Политика
Трамп заявил о согласии некоторых стран Европы забрать боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны выразили готовность забрать удерживаемых американской стороной боевиков террористической группировки «Исламское государство»*.
Кино
Сын Джуда Лоу сыграет в новой экранизации «Оливера Твиста» от Disney
Сын знаменитого артиста сыграет свою первую главную роль в современной версии экранизации «Оливера Твиста».
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет ключевую роль в «Матрице 4»
Актриса, исполнившая роль Коллин Винг в «Железном кулаке» и Нимерии Сэнд в «Игре престолов», впечатлила режиссёра Лану Вачовски и успешно прошла пробы.
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Культура