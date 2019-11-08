РПЛ

Вести.RuВести.Ru«Ахмат» и «Урал» не выявили победителя в Грозном

Ахмат — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Ахмат-Арена»
Роланд Гиголаев
47′
Конрад Михаляк
Евгений Харин
59′
Антон Швец
61′
62′
Эрик Бикфалви
Михал Кухарчик
70′
Андрей Панюков
Петрюс Бумаль
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
72′
84′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
Второй круг чемпионата России по футболу открылся матчем в Грозном между местным "Ахматом" и екатеринбургским "Уралом". Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга. Игра 16-го тура завершилась вничью – 0:0. В первом тайме команды практически не создали реальных угроз.
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