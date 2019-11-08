Второй круг чемпионата России по футболу открылся матчем в Грозном между местным "Ахматом" и екатеринбургским "Уралом". Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга. Игра 16-го тура завершилась вничью – 0:0. В первом тайме команды практически не создали реальных угроз.

«Ахмат» и «Урал» не выявили победителя в Грозном

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