Футбол
Нева Спорт«Ахмат» и «Урал» откроют 16-й тур РПЛ
Грозненский «Ахмат» примет екатеринбургский «Урал» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиге. Игра будет проходить на «Ахмат-Арене» в Грозном сегодня, 8 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
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Мостовой не верит в ЦСКА, Пресняков считает, что «Локомотив» победит «Краснодар»
Спорт-Экспрессвчера в 17:24
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Политика
Макрон назвал три сценария для развития России
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist рассказал о трех сценариях развития России, один из которых связан со сближением Москвы и ЕС, но он займет много времени.
Евразия Daily вчера в 16:37
Здоровье
Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает сытость и бодрость
Диетологи утверждают, что для хорошего самочувствия нужно завтракать ежедневно и рассказали о том, какой завтрак принесет сытость и бодрость.
7 регион 06 ноября в 14:21
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Общество
Мосгорсуд смягчил приговор отцу полковника Захарченко
RT на русском 04:32
Шоу-бизнес
Фото Заворотнюк с мужем появилось в ее Instagram
Пост содержит фото Заворотнюк с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым, у которого состоялась премьера в рамках московского блока шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».
Росбалт вчера в 09:11
Политика
Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия
Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
ТАСС 04:33
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 06 ноября в 03:38
Экономика
Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта
«Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).
Коммерсантъ 03:03
Политика
В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.
RT на русском 04:21
Здоровье
Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей
Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
РБК вчера в 16:00
Общество
Умер друг тигра Амура козел Тимур
Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Общество
Выросло число россиян, которые готовы помогать полиции
Количество россиян, готовых стать понятыми, за 7 лет выросло в полтора раза – с 45 процентов до 72.
Эхо Москвы 02:01
Политика
В Кремле оценили возможность штрафа для президента России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность назначения штрафа российскому лидеру по аналогии с тем, как это произошло в США с Дональдом Трампом.
Известия 05:18
Политика
Столтенберг отреагировал на выражение Макрона о «смерти мозга НАТО»
Ранее, отмечает „РИА Новости“, французский лидер Эммануэль Макрон в интервью корреспонденту журнала „The Economist“ заявил, что НАТО полностью утратил организацию внутри альянса, а это можно охарактеризовать как „смерть мозга“.
Южный Федеральный вчера в 20:15
Общество
Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел на свободу из колонии
Александр Протасовицкий, друг форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, вместе с игроками проходивший по громкому делу о потасовках с чиновниками и водителем ведущей Первого канала в Москве, вышел из колонии на свободу.
Газета.Ru 03:59
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Политика
ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Газета.Ru 03:11
Шоу-бизнес
Дело о разводе певицы Лолиты передано в Басманный суд
Мировой суд сегодня не смог принять решение о расторжении брака известной певицы Лолиты Милявской и ее мужа Дмитрия Иванова.
Московский Комсомолец 03:58
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая
В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Чемпионат 03:57
Наука
Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении
ToDay News Ufa 06 ноября в 13:57
Происшествия
Нижегородский таксист избил пассажира до смерти
Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.
Интерфакс 04:02
Происшествия
В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков
Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
Общество
Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2»
В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.
Интерфакс 05:30
Технологии
МТС представило устройство слежения за работниками
Компания «МТС» разработала девайсы, с которыми начальство сможет проследить за подчиненными. Об этом рассказало издание «Ведомости».
Город+ 02:35