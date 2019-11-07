Грозненский «Ахмат» примет екатеринбургский «Урал» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиге. Игра будет проходить на «Ахмат-Арене» в Грозном сегодня, 8 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Политика Макрон назвал три сценария для развития России Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist рассказал о трех сценариях развития России, один из которых связан со сближением Москвы и ЕС, но он займет много времени.

Здоровье Диетологи рассказали, какой завтрак обеспечивает сытость и бодрость Диетологи утверждают, что для хорошего самочувствия нужно завтракать ежедневно и рассказали о том, какой завтрак принесет сытость и бодрость.

Музыка Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия» Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.

Здоровье Первые симптомы рака печени назвали врачи Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).

Транспорт Начинается продажа билетов на поезда в Крым Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.

Шоу-бизнес Фото Заворотнюк с мужем появилось в ее Instagram Пост содержит фото Заворотнюк с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым, у которого состоялась премьера в рамках московского блока шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек».

Политика Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.

Политика От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.

Экономика Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта «Яндекс», Mail.ru, «Газпром нефть», РФПИ, МТС и Сбербанк создадут альянс по развитию искусственного интеллекта (ИИ), сообщил президент банка Герман Греф, выступая на Московской международной конференции по ИИ (Artificial Intelligence Journey).

Политика В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.

Здоровье Скорая помощь стала лидером по сокращению врачей Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.

Общество Умер друг тигра Амура козел Тимур Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.

Общество Выросло число россиян, которые готовы помогать полиции Количество россиян, готовых стать понятыми, за 7 лет выросло в полтора раза – с 45 процентов до 72.

Политика В Кремле оценили возможность штрафа для президента России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность назначения штрафа российскому лидеру по аналогии с тем, как это произошло в США с Дональдом Трампом.

Политика Столтенберг отреагировал на выражение Макрона о «смерти мозга НАТО» Ранее, отмечает „РИА Новости“, французский лидер Эммануэль Макрон в интервью корреспонденту журнала „The Economist“ заявил, что НАТО полностью утратил организацию внутри альянса, а это можно охарактеризовать как „смерть мозга“.

Общество Друг Кокорина и Мамаева Протасовицкий вышел на свободу из колонии Александр Протасовицкий, друг форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, вместе с игроками проходивший по громкому делу о потасовках с чиновниками и водителем ведущей Первого канала в Москве, вышел из колонии на свободу.

Игры Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.

Политика ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".

Шоу-бизнес Дело о разводе певицы Лолиты передано в Басманный суд Мировой суд сегодня не смог принять решение о расторжении брака известной певицы Лолиты Милявской и ее мужа Дмитрия Иванова.

Фигурное катание Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на Гран-при Китая В соревнованиях танцевальных пар после ритм-танца лидерство захватили россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Происшествия Нижегородский таксист избил пассажира до смерти Телеканал "Волга" со ссылкой на очевидцев сообщил, что пассажир отказался заплатить и водитель позвал на помощь других таксистов, чтобы его проучить.

Происшествия В Екатеринбурге умерла девушка после драки подростков Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.

Общество Польша оштрафовала французскую Engie из-за «Северного потока 2» В результате из-за позиции Польши иностранным партнерам и "Газпрому" не удалось создать компанию-оператора для строительства "Северного потока 2", как в случае со строительством "Северного потока 1". В итоге газопровод строит 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские партнеры финансируют проект как кредиторы.