РПЛ
ТАСС СпортМатч «Ахмата» и «Урала» откроет 16-й тур чемпионата России по футболу
Грозненский "Ахмат" в пятницу проведет домашнюю встречу против екатеринбургского "Урала". Матч откроет программу 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет на стадионе "Ахмат-Арена" и начнется в 19:30 мск, главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов.
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Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
РИА Новости вчера в 16:32
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Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.
Gazeta.SPb вчера в 21:52
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Профессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения.
Lenta.ru 07:42
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Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Общество
Васильева пообещала избавить учителей от лишней отчетности
Министр просвещения Ольга Васильева пообещала привлечь работать в российские школы молодых специалистов через снижение нагрузки по отчетности и увеличению гарантированной части зарплаты.
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Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК вчера в 01:00
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Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
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Украина отказалась выполнить главное условие России по газу
Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.
Lenta.ru 09:44
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Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям
Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
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Общество
Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть
Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Футбол
Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Армия и оружие
Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии
Российская газета 05:02
Политика
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.
Газета.Ru 01:45
Религия
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих
Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес
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Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
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Конор МакГрегор оправдал себя, сдав тест ДНК на отцовство
FightTime.ru 07:10
Футбол
Пиняев: не играл на компьютере, даже сейчас долго ищу буквы на клавиатуре
Воспитанник «Чертаново» Сергей Пиняев поделился воспоминаниями о детстве, а также признался, что не лучшим образом умеет обращаться с компьютером.
Чемпионат 07:30
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.
Коммерсантъ 09:06
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Детсад в Нарьян-Маре решили переименовать после убийства ребенка
Департамент образования, культуры и спорта НАО решил переименовать детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где 31 октября пьяный мужчина убил ребенка.
Российская газета 06:25
Футбол
«Спартак» подписал партнерское соглашение с бывшим клубом Тедеско
Московский «Спартак» объявил о начале сотрудничества с немецким футбольным клубом «Эрцгебирге» из второй бундеслиги.
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Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере
7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Uznayvse.ru 05:47
Технологии
Google обновляет интерфейс YouTube
Обновлённый интерфейс YouTube для десктопов и мобильных устройств на базе Android и iOS уже доступен всем пользователям.
3DNews 06:44
Общество
Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин
В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.
Коммерсантъ 00:37
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Death Stranding получила от пользователей 61 балл на Metacritic — более 300 отзывов негативные
Средний балл игры Хидэо Кодзимы на момент публикации новости составил 61. У Death Stranding 487 положительных отзывов и 328 отрицательных.
CyberSport.ru 07:03
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Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье
Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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Общество
Минстрой предложил ремонтировать ветхое жилье за счет граждан
Ветхое жилье предложили ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Konkurent.ru вчера в 21:03
Авто
Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Китайская компания Haval объявила о старте продаж нового купе-кроссовера F7x и озвучила стоимость его модификаций.
Уфимские Заметки 09:59
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Тихонов рассказал, как его приняли в «Ак Барсе»
Бывший форвард СКА Виктор Тихонов провел первую тренировку в казанском «Ак Барсе» после перехода в коллектив Дмитрия Квартальнова.
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