РПЛ

Sport24.ruSport24.ru«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью

Ахмат — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Роланд Гиголаев
47′
Конрад Михаляк
Евгений Харин
59′
Антон Швец
61′
62′
Эрик Бикфалви
Михал Кухарчик
70′
Андрей Панюков
Петрюс Бумаль
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
72′
84′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 0:0. «Ахмат» не может победить в первенстве уже в четырех матчах кряду, у екатеринбургского клуба также продолжается серия без побед — 3 игры.
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