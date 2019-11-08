РПЛ
Sport24.ru«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью
Роланд Гиголаев
|47′
Конрад Михаляк
Евгений Харин
|59′
Антон Швец
|61′
|62′
Эрик Бикфалви
Михал Кухарчик
|70′
Андрей Панюков
Петрюс Бумаль
Андрес Понсе
Аблай Мбенг
|72′
|84′
Андрей Егорычев
Павел Погребняк
Ахмат
Расстановка 4‑5‑1
16
Городов
5
Мусалов
15
Семенов
4
Анхель
13
Гиголаев
59
Харин
88
Глушаков
11
Силва
23
Швец
21
Роши
17
Мбенг
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
19
Поляков
27
Меркулов
13
Бумаль
6
Аугустыняк
18
Кухарчик
88
Погребняк
58
Эль-Кабир
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в матче 16-го тура РПЛ. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 0:0. «Ахмат» не может победить в первенстве уже в четырех матчах кряду, у екатеринбургского клуба также продолжается серия без побед — 3 игры.
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