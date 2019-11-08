В следующем туре «Ахмат» на выезде сыграет с «Оренбургом», «Уралу» предстоит на своем поле принять московский «Спартак». На данный момент грозненцы занимают 14-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков. «Урал» с 19 очками идет на шестом месте.

«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью в 16-м туре РПЛ

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