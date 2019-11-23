РПЛ
Свободная Пресса«Ахмат» на выезде победил «Оренбург»
В матче 17 тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на выезде переиграл «Оренбург». Встреча закончилась победой команды из Чеченской Республики со счётом 2:1. Этот результат позволил подопечным Игоря Шалимова покинуть зону прямого вылета в турнирной таблице.
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