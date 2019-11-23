В матче 17 тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на выезде переиграл «Оренбург». Встреча закончилась победой команды из Чеченской Республики со счётом 2:1. Этот результат позволил подопечным Игоря Шалимова покинуть зону прямого вылета в турнирной таблице.

Экономика Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Общество Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы Для досрочного выхода на пенсию россиянам нужно иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 — для женщин, рассказали "Российской газете" в Минтруде.

Здоровье Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.

Футбол Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020 В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.

Происшествия Учительница принесла в Московский зоопарк муляж бомбы Школьная учительница принесла муляж взрывного устройства в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства.

Общество Перемещения российских автомобилей отследят В ЦОДД пояснили, что контроль за автомобилями позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, а также анализировать передвижения по федеральному округу.

Политика Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию в Иране Министры иностранных дел РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили во время переговоров в Японии ситуацию вокруг Ирана, сообщается на официальном сайте российского МИД.