РПЛ

Свободная ПрессаСвободная Пресса«Ахмат» на выезде победил «Оренбург»

В матче 17 тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на выезде переиграл «Оренбург». Встреча закончилась победой команды из Чеченской Республики со счётом 2:1. Этот результат позволил подопечным Игоря Шалимова покинуть зону прямого вылета в турнирной таблице.
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«Оренбург» - «Ахмат» - 1:2: видеообзор матча 17-го тура РПЛ

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