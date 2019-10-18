Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Ахмат» обыграл «Локомотив» в матче молодежных команд

Ахмат — Локомотив
сегодня
в 12:30
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
В матче 13-го тура молодежного первенства России «Ахмат» выиграл у «Локомотива» (1:0). Единственный мяч на десятой минуте забил Илья Мосейчук. «Ахмат» набрал 19 очков и занимает восьмое место.
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