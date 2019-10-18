Футбол
Спорт-Экспресс«Ахмат» обыграл «Локомотив» в матче молодежных команд
В матче 13-го тура молодежного первенства России «Ахмат» выиграл у «Локомотива» (1:0). Единственный мяч на десятой минуте забил Илья Мосейчук. «Ахмат» набрал 19 очков и занимает восьмое место.
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«Ахмат» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России 18 октября 2019 года
LiveSport.ru16 октября в 19:02
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Общество
Россияне едят слишком много яиц
В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
Армия и оружие
Курды оценили соглашение США и Турции о прекращении огня в Сирии
Взгляд.ру вчера в 15:36
Футбол
Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким
Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Петербургский дневник 00:57
Авто
ГАЗ оформил патент на новый логотип «Победы»
Автоновости дня вчера в 10:24
Общество
Зима заглянет в некоторые регионы России уже на этой неделе
Зима заглянет в некоторые регионы России уже на этой неделе. Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра.
Медиа-Центр 35media.ru 02:28
Политика
Белый дом: США приостановили помощь Киеву из-за коррупции на Украине
По словам и.о. руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни, решение приостановить помощь Украине объясняется коррупцией в этой стране, а также нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
Московский Комсомолец вчера в 16:19
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM вчера в 01:04
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Происшествия
Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко
Ведомости вчера в 15:17
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Политика
Пушков прокомментировал требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря украинского представителя в контактной группе по Донбассу Дарьи Олифер о необходимости распустить самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.
РИА Новости 16 октября в 01:36
Происшествия
В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово
Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.
Интерфакс 02:46
Авто
Audi привезла в Россию только 10 лифтбеков Audi RS5 Sportback
Россиянам доступно для заказа только 10 экземпляров Audi RS5 Sportback в следующих RS-цветах: красный Misano Red, синий Navarra Blue, серый Daytona Grey и Nardo Grey, черный Mythos Black и белый Gracier White.
Автоновости дня 16 октября в 09:12
Недвижимость
Долги россиян по ипотеке начали продавать коллекторам. Неплательщиков будут выселять принудительно
Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными.
URA.Ru вчера в 21:07
Общество
В США закроют крупнейшую в мире тюрьму
В американском штате Нью-Йорк власти приняли решение закрыть самую крупную в мире исправительную колонию на острове Райкерс.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Россия предложила ООН перенести один из комитетов Генассамблеи из США
Россия сделала ООН официальное предложение, в котором указан проект решения о переносе работы Первого комитета Генассамблеи по проблемам разоружения с территории США.
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Спикер Рады отреагировал на призыв ООН закрыть сайт «Миротворец»
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал призыв зампреда мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамина Моро к украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец".
РЕН ТВ вчера в 08:37
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк назвала время и дату для коллективной молитвы
Семья звезды поддержала эту идею, отметив, что такая молитва будет очень сильной, а энергетический посыл будет точно услышан.
Телепрограмма 00:14
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета вчера в 17:59
Политика
В Госдуме прокомментировали создание в Раде объединения «Кубань»
Ранее депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил о создании в украинском парламенте межфракционного объединения «Кубань», которое, по его словам, займётся разработкой политики «по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
RT на русском вчера в 12:33
Гаджеты
Монстры AMD на подходе. Новые Ryzen Threadripper представят 5 ноября
Как известно, процессоры Ryzen Threadripper третьего поколения дебютируют в ноябре — об этом ранее поведала сама AMD.
iXBT.com 01:32
Здоровье
Названы первые признаки возможного тромба
По словам врачей, существует несколько ранних признаков возможного тромбоза.
Московский Комсомолец 16 октября в 23:59
Технологии
Пристегните ремни: появились системные требования для Need for Speed Heat
В магазине Origin опубликовали системные требования для Need for Speed Heat.
CyberSport.ru 01:42
Футбол
Месси: не люблю говорить о себе, как это делают Роналду и Ибрагимович
Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что, в отличие от Криштиану Роналду («Ювентус») и Златана Ибрагимовича («Лос-Анджелес Гэлакси»), он не любит говорить о себе.
Чемпионат вчера в 12:55
Гаджеты
Motorola анонсировала выход нового смартфона RAZR 13 ноября
Компания Motorola анонсировала выпуск нового смартфона-раскладушки RAZR 13 ноября.
Актуальные Новости 02:46
Общество
Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM вчера в 09:15
Общество
Упрощенное гражданство России привлекло всего одного инвестора
Согласно закону о гражданстве, облегченный порядок принятия в гражданство России действует для лиц, которые являются инвесторами, чья доля вклада в уставный (складочный) капитал российского юридического лица, осуществляющего деятельность в установленных видах экономической деятельности, составляет не менее 10% непрерывно не менее трех лет.
Газета.Ru 01:42