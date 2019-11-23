РПЛ

Московский КомсомолецМосковский Комсомолец«Ахмат» обыграл «Оренбург» в гостях

Футбольный клуб "Оренбург" уступил в домашнем матче грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2. Команда Владимира Федотова несколько раз претендовала на пенальти в первом тайме. Однако судья Алексей Еськов в итоге назначил его в ворота хозяев поля. 11-метровый реализовал Андрес Понсе на 36 минуте встречи.
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