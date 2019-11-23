РПЛ
Московский Комсомолец«Ахмат» обыграл «Оренбург» в гостях
Футбольный клуб "Оренбург" уступил в домашнем матче грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2. Команда Владимира Федотова несколько раз претендовала на пенальти в первом тайме. Однако судья Алексей Еськов в итоге назначил его в ворота хозяев поля. 11-метровый реализовал Андрес Понсе на 36 минуте встречи.
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Футбол
«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес
"Фламенго" во второй раз в истории выиграл Кубок Либертадорес, обладателем которого в прошлом году стал "Ривер Плейт".
Общество
Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
Политика
Салливан призвал Россию придерживаться минских соглашений
"Улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - отметили в Госдеп, ссылаясь на заявление Салливана.
Происшествия
В Королеве произошел пожар в жилом доме
Общая площадь возгорания составила 1,4 тыс. кв. м. 23 ноября в Свердловской области произошел пожар в двухэтажном жилом доме площадью 600 кв. м. По данным МЧС, пожарные спасли из здания восемь человек.
Футбол
Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ
Фигурное катание
Российских фигуристов оказалось больше всех в финале Гран-при
Окончательный список участников финала Гран-при стал известен по итогам этапа в Японии.
Политика
Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
Футбол
Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Сосьедадом»
Мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 3:1 в рамках 14-го тура Примеры.
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП
Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
Футбол
«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Челси» в матче АПЛ
Политика
Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
Партия сторонников экс-президента Боливии Эво Моралеса "Движение к социализму" (MAS) представила законопроект о его освобождении от уголовного преследования, сообщает местное издание Pagina 7.
Происшествия
Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
Пожар в Нальчике на газопроводе, оставивший без газа более 5,5 тысячи человек, полностью потушен, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл. Овечкин отметился жестким силовым приемом
В текущем сезоне россиянин успел отметиться несколькими очень жесткими силовыми приёмами против соперников и в игре с "Кэнакс" провел очередной хит.
Футбол
Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире
В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином»
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Спорт
Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку. Накануне его отстранили от должности.
Футбол
Карпин: «Над пенальти в наши ворота смеялись даже игроки „Динамо“»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал назначенный в ворота его команды второй пенальти в матче против «Динамо».
Авто
Илон Маск представил первый электрический пикап Tesla
Американский производитель электромобилей Tesla Inc представил свой новый электромобиль - бронированный пикап Cybertruck, стартовая цена которого составляет примерно $40 тыс. Глава Tesla Илон Маск показал новый электрокар в четверг на презентации в Лос-Анджелесе, которая транслировалась на сайте компании.
Общество
В МЧС предложили закрепить в законе понятие «оправданного риска»
В МЧС России разработали законопроект, по которому предлагается на законодательном уровне закрепить понятие «оправданного риска», чт позволило бы обеспечить правовые гарантии горноспасателей при ликвидации аварий и их последствий в шахтах.
Политика
Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного
Глава ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о соблюдении сроков строительства второй очереди космодрома Восточный.
Футбол
«Луч» на выезде обыграл московское «Торпедо» в матче первенства ФНЛ
Футболисты "Луча" (Владивосток) на выезде обыграли московское "Торпедо" в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
Футбол