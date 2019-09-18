РПЛ

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Ахмат» оспорит дисквалификацию Швеца на три матча

«Ахмат» планирует оспорить трёхматчевую дисквалификацию полузащитника Антона Швеца. Сегодня, 18 сентября, КДК РФС дисквалифицировал футболиста за фол в матче с «Ростовом» (1:2).
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«Ахмат» оспорит трехматчевую дисквалификацию Швеца

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