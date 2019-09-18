РПЛ
Спорт-Экспресс«Ахмат» оспорит трехматчевую дисквалификацию Швеца
«Ахмат» оспорит трехматчевую дисквалификацию полузащитника Антона Швеца. Он был удален с поля на 62-й минуте матча 9-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:2) за грубый фол на хавбеке Матиасе Норманне.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат вчера в 08:58
Политика
Глава МИД Украины согласился на «формулу Штайнмайера»
Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на "формулу Штайнмайера", которая предполагает предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины.
Газета.Ru 11:07
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
В Сети опубликовали оперативные кадры задержания рыболовецких шхун из КНДР, которые занимались ловлей рыбы в исключительных экономических водах РФ в Японском море.
Российская газета 10:21
Экономика
В Калининградской области чиновникам повысят зарплаты
Губернатор Калининградской области внёс в Областную думу законопроект «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Калининградской области», в котором предполагается повышение должностных окладов руководства региона и чиновников.
REGNUM 10:39
Армия и оружие
Пентагон призвал Турцию закупать продукцию США вместо Су-35 и Су-57
Заместитель главы Пентагона Джон Руд во вторник, 17 сентября, сообщил, что США призвали Турцию закупать американскую продукцию вместо российских Су-35 и Су-57.
Политика Сегодня вчера в 12:19
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки беспилотников, которые были использованы для атаки на месторождения нефти.
РБК 11:23
Политика
Трамп назначит Роберта О’Брайена советником по нацбезопасности
«С радостью объявляю, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, своим новым советником по национальной безопасности», — отметил Трамп.
Известия 09:57
Политика
Украина предложит России новый газовый контракт на 10 лет
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев на трёхсторонних консультациях по газу с участием ЕС предложит России заключить новый транзитный контракт на 10 лет.
RT на русском 08:13
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Интернет
Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию»
Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.
Lenta.ru 09:31
Происшествия
В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".
РИА Новости 08:19
Политика
Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 11:09
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Космос
Роскосмос назвал стоимость новой многоразовой ракеты
В презентации было указано, что стоимость изготовления ракеты «Союз-2.1б» составляет около 1,28 млрд рублей, а ракеты с двигателем на метане – около 900 млн рублей.
Взгляд.ру 11:32
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Футбол
Супруга футболиста Новосельцева заявила, что её муж хуже Кокорина и Мамаева
RT на русском 11:16
Политика
План интеграции РФ и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко могут уже 8 декабря утвердить программу интеграции двух стран.
РЕН ТВ 02:26
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
Суд освободил Губайдулина из-под стражи
РИА Новости 05:13
Космос
Рогозин решил не раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Специалисты установили причину появления отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз-09», однако общественности эту информацию раскрывать не будут, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».
РБК 06:14
Футбол
Кокорин и Мамаев окончательно освободились
Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05