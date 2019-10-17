Футболисты грозненского "Ахмата" обыграли московский "Локомотив" в матче 13-го тура молодежного первенства России. Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 1:0.

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