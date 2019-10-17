Футбол
РИА Новости«Ахмат» победил «Локомотив» в матче молодежного первенства России
Футболисты грозненского "Ахмата" обыграли московский "Локомотив" в матче 13-го тура молодежного первенства России. Встреча, прошедшая в Грозном, завершилась со счетом 1:0.
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«Ахмат» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч чемпионата России 18 октября 2019 года
LiveSport.ru16 октября в 19:02
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Политика
Губернатор Кубани дал совет желающим вернуть регион в состав Украины
В первую очередь, депутаты намерены вернуть территорию Кубани в состав Украины.
Lenta.ru 04:26
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали договор США и Турции по Сирии
Москва рассчитывает получить информацию от Анкары по поводу договоренностей США и Турции о приостановке операции в Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
ТК Звезда вчера в 17:04
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В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике
Газета.Ru 01:37
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Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Единоборства
Боец MMA перед боем проиграл 200 тысяч долларов в казино в Сочи
Российский боец смешанных единоборств Вартан Асатрян незадолго до боя в Сочи проиграл в местном казино 200 тысяч долларов, сообщает Sport24 со ссылкой на осведомленный источник.
РИА Новости 03:36
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Происшествия
СК раскрыл детали гибели актера Марьянова в реабилитационном центре
Следственный комитет России раскрыл детали гибели актера Дмитрия Марьянова в реабилитационном центре "Феникс", сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 03:11
Происшествия
На Урале простились с убитой из-за машины девушкой
Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
Российская газета 03:32
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Энрике Иглесиас подурачился со своими детьми под песню Юрия Никулина
Энрике Иглесиас подурачился со своими детьми под песню Юрия Никулина Знаменитый исполнитель в последнее время во всю осваивает новую для себя роль – заботливого папы двух замечательных малышей.
Экспресс газета вчера в 16:21
Происшествия
Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы
Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.
Газета.Ru 03:06
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Пучдемон добровольно пришел в прокуратуру Бельгии
Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон пришел в правоохранительные органы Бельгии в сопровождении своих адвокатов.
Московский Комсомолец 04:32
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Земля на 6 дней погрузится почти в полную темноту
По сравнению с абсолютным большинством звезд Млечного пути, Солнце является весьма стабильным светилом.
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Шоу-бизнес
Лобода выложила фото с солистом Rammstein
С вокалистом Rammstein и друзьями певица отметила свой день рождения - 18 октября Лободе исполнилось 37 лет.
Московский Комсомолец 04:26
Происшествия
Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске
В школе №39 в Челябинске учительница умерла во время прослушивания стихотворений в актовом зале. Об этом сообщает местный портал 74.ru.
Газета.Ru 04:20
Происшествия
В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово
С поличным при получении 3,5 миллиона рублей задержаны замглавы отдела - начальник местной полиции и руководитель отдела Дорогомиловского угрозыска.
Российская газета 03:45
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости 01:47
Общество
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей
По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Известия вчера в 12:37
Финансы
Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки
Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
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Несущие службу на границе РФ корабли оказались обездвижены
В издании отметили, что катера были оснащены аккумуляторной системой топливоподачи Common Rail.
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Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
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«Лидс» представил специальную форму к 100-летию клуба
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Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
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Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак
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Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи
В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер вчера в 15:30
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Киев принял все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Амнистия в рамках Минских соглашений станет возможной после выборов легитимных органов власти в Донбассе, заявил замглавы украинского МИД Василий Боднар.
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Общество
У Сергея Жигунова забрали за долги квартиру
Ридус вчера в 14:43
Происшествия
На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат
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В США закроют крупнейшую в мире тюрьму
В американском штате Нью-Йорк власти приняли решение закрыть самую крупную в мире исправительную колонию на острове Райкерс.
Lenta.ru вчера в 22:19