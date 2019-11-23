РПЛ
Коммерсантъ«Ахмат» победил «Оренбург» в матче РПЛ
Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Оренбурге встреча закончилась со счетом 1:2. Голы забили: Жига Шкофлек (90) — Андрес Понсе (36), Одисе Роши (74).
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Фигурное катание
В ISU восхитились произвольной программой Загитовой на Гран-при Японии
В Международном союзе конькобежцев (ISU) с восхищением отреагировали на выступление российской фигуристки Алины Загитовой в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Спорт
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Армия и оружие
Российский спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере
Отмечается, что обломки спутника сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы.
Футбол
Гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Рубин»
Лидер чемпионата России "Зенит" в матче 17-го тура одолел на выезде казанский "Рубин" - 2:1. Отрыв питерцев от "Локомотива" по-прежнему составляет пять очков.
Происшествия
Изрезавший в лесу бывшую возлюбленную россиянин задержан
В Иркутской области задержан 31-летний житель города Железногорск-Илимский, который вывез бывшую возлюбленную в лес, избил, несколько раз ударил ножом и оставил умирать.
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче при Моуринью
Лондонский «Тоттенхэм» одержал победу в дерби над «Вест Хэмом» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Теннис
Хачанов проиграл Шаповалову в полуфинале Кубка Дэвиса с Канадой
Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Канады Денису Шаповалову во втором матче 1/2 финала Кубка Дэвиса в Мадриде.
Происшествия
Полицейские открыли стрельбу на МКАД во время погони за угонщиком
Столичная полиция устроила на МКАД погоню со стрельбой, сообщили РИА Новости в московском главке МВД.
Общество
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства
Мать убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Галина Ещенко провела собственное расследование убийства своей дочери и назвала новую версию случившегося.
Общество
Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море
В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
Происшествия
В Петербурге чеченский водитель стрелял из автомата возле здания УМВД
Политика
В МВФ заявили о прогрессе в дискуссии с Украиной о кредитовании
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о достижении прогресса в дискуссиях с Украиной о новой программе кредитования страны, заявил руководитель миссии Рон ван Роден.
Общество
Директор Софии Ротару назвал «заказом» критику артистки в СМИ
Концертный директор популярной исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» публикации в СМИ компрометирующей артистку информации, об этом 23 ноября сообщает издание Ura.ru.
Политика
Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах
Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
Политика
МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге
Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Спорт
Комитет ВАДА предложил лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет Всемирного антидопингового агентства по соответствию издал рекомендацию исполкому лишить Российское антидопингового агентства статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
Общество
Серийное производство российского электрокара начнется в 2020 году
Начало серийного производства первого российского электромобиля Zetta запланировано на первый квартал 2020 года.
Общество
В Москве пропал барнаульский фотограф Александр Волобуев
Друзья и коллеги известного алтайского фотографа Александра Волобуева разыскивают его, так как он не вернулся из Москвы, сообщают Союз фотохудожников России и политолог Михаил Гундарин.
Шоу-бизнес
Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети
Ранее врач-онколог оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление с помощью генной терапии, которую недавно начали применять на территории России к пациентам, страдающим от онкологических и других тяжелых заболеваний.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские акты о льготах и правах
Председатель «Единой России» премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что нормативные акты, установившие льготы и права граждан в советский период, отменены не будут.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Футбол
«Барселона» одержала волевую победу в матче с «Леганесом»
Общество
Одобрившего новый порядок проверок водителей врача повысили
Директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей, повысили на работе.
Общество
На Украине сегодня вспомнят жертв голодомора
Каждый желающий сможет установить зажжённую свечу на подоконнике в память о жертвах голодомора. Памятные акции пройдут по всей стране.
Космос
К Земле приближается астероид, похожий на челябинский метеорит
Болид диаметром 10-15 метров в начале ноября обнаружила система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.
Авто
Представлен электрический бронированный пикап Tesla Cybertruck
Американская компания Tesla показала первый в своей истории электрический пикап Cybertruck.
Происшествия
Врача-травматолога нашли мертвым в лесу под Екатеринбургом
Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.