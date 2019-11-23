РПЛ
Коммерсантъ«Ахмат» победил «Оренбург» в матче РПЛ
Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Оренбурге встреча закончилась со счетом 1:2. Голы забили: Жига Шкофлек (90) — Андрес Понсе (36), Одисе Роши (74).
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Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя
Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
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Игорь Крутой и Николай Басков «вцепились» друг в друга на полу после проведения концерта в столице Белоруссии.
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Глава российской легкой атлетики ушел в отставку
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Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
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В Совфеде отреагировали на планы Ротару выступить в России
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В России планируют создать группировки боевых роботов
Выполнять боевые задачи без непосредственного участия человека будут группировки боевых роботов, которые планируют создать в России к 2025 году.
Политика
МИД Швеции посетовал на боязнь россиян посещать страну
В МИД Швеции сетуют на то, что иностранные туристы, в том числе – россияне, боятся посещать Швецию из-за сообщений о разгуле преступности.
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Кино
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Фигурное катание
Стали известны все участники финала Гран-при по фигурному катанию
В японском Саппоро завершился заключительный этап серии Гран-при по фигурному катанию.
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Спасатели эвакуировали 11 человек с острова в Азовском море из-за шторма
Спасатели эвакуировали 11 человек с острова Бирючий из-за шторма в Азовском море.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Армия и оружие
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.
Экономика
Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак
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Происшествия
Судно с россиянином и 22 украинцами на борту задержали в Малайзии
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Шоу-бизнес
Сильно похудевший Александр Семчев рассказал о проблемах со здоровьем
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