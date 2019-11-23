Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Оренбурге встреча закончилась со счетом 1:2. Голы забили: Жига Шкофлек (90) — Андрес Понсе (36), Одисе Роши (74).

Политика НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.

Общество Пушков: Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что россияне не в восторге от артистов, которые приезжают в их страну делать деньги, а после обливают Россию грязью.

Происшествия Пожар на газопроводе в Нальчике потушили Пожар в Нальчике на газопроводе, оставивший без газа более 5,5 тысячи человек, полностью потушен, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Космос Прототип ракеты SpaceX взорвался во время испытаний Прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX не прошел испытания и взорвался во время тестов, сообщает портал Space.com.

Происшествия В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля Полицейские задержали водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Петербурга, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Общество Миссия МВФ на Украине завершилась безрезультатно Миссия МВФ покинула Украину без договоренностей о новой программе помощи, сообщает сегодня украинское «Новое время».

Армия и оружие Российский военный спутник сгорел в атмосфере Российский спутник «Космос-2422», входивший в систему обеспечения раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сошел с орбиты в ночь 23 ноября и сгорел в атмосфере.