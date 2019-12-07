РПЛ
Коммерсантъ«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ
Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Грозном встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Единоборства
Джошуа высказался о победе над Руисом
Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей
Общество
Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво
Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Кино
Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года
Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм 2019 года.
Происшествия
Много погибших в страшном пожаре: В Одессе под завалами сгоревшего колледжа нашли ещё тела
В Одессе к 18 часам субботы (19:00 мск), 7 декабря, спасатели обнаружили под завалами выгоревшего при пожаре здания колледжа ещё два тела.
Общество
Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России
Согласно подготовленным депутатами и правозащитниками поправкам, преследование является одной из наиболее часто встречающихся форм домашнего насилия.
Авто
В России с 1 января вырастут цены на автомобили BMW
С 1 января 2020 года в нашей стране подорожают почти все новые автомобили BMW. Об этом пишет «АВТОСТАТ» со ссылкой на BMW Group Россия.
Общество
Губернатор объявил 31 декабря выходным днём на Ставрополье
За высказались 93 процента ставропольцев. Глава Ставрополья посчитал, что это — «красноречивые итоги».
Спорт
Усманов назвал дискриминацией запрет спортсменам из РФ выступать под своим флагом
Усманов отметил, что «беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание».
Шоу-бизнес
Путин отметил непревзойденное актерское мастерство Фрейндлих
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Алису Фрейндлих. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
Политика
Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу
Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
Кино
IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года
Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
Наука
Ученые обнаружили три этапа старения человека
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Происшествия
В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил
В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
Единоборства
Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя
Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
Космос
Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом
Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).
Общество
Минпросвещения предложило увеличить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителям.
Политика
Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ
В субботу в Сочи в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова покупать у Росси раз по 200 долларов, а нефть не по 63 доллара за баррель.
Происшествия
Пожар в гостинице в подмосковном Одинцово локализован
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Одинцово загорелось здание трехэтажной гостиницы «Усадьба Ромашково».
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка с признанием Аскер-заде в любви Костину
Со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка исчезла ставшая недавно знаменитой табличка с признанием в любви телеведущей канала «Россия-1» Наили Аскер-заде главе госбанка ВТБ Андрею Костину.
Культура
В Германии завершился масштабный фестиваль «Русские сезоны»
В Германии завершился масштабный фестиваль «Русские сезоны».
Игры
Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания
Разработчики Black Mesa из команды Crowbar Collective объявили, что бета полной версии их фанатского ремейка оригинальной Half-Life уже доступна для скачивания.
Происшествия
После ДТП в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело
Уголовное дело после ДТП в Нижнем Новгороде, где один человек погиб, еще 11 пострадали, возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения водителем в нетрезвом виде.
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Футбол
«Спартак» — «Ростов»: прогноз Максима Калиниченко на матч 19-го тура РПЛ-2019/20
Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов», который состоится 8 декабря в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.