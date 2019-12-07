РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Уфа» обыграла «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты «Уфы» победили грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Грозном встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Футболисты ФК «Уфа» одержали вторую подряд победу на выезде

Аргументы и Факты - Уфа01:59

«Ахмат» – «Уфа». 07.12.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ru06 декабря в 11:50

ФК «Ахмат» уступил победу в последней игре 2019 года

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Башинформвчера в 12:55

«Уфа» обыграла «Ахмат» и поднялась на 7-е место в РПЛ

Sport24.ruвчера в 12:53

«Уфа» одержала вторую гостевую победу подряд

Реальное времявчера в 12:52

«Уфа» закончила год на мажорной ноте!

Уфавед (Уфимские ведомости)01:01
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Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова

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Джошуа высказался о победе над Руисом

Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:00
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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

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RT на русском 06 декабря в 11:52
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за 1 млрд рублей

Известия вчера в 20:27
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Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво

Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Российская газета вчера в 22:46
Кино

Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года

Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм 2019 года.
News.ru 05 декабря в 09:18
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Много погибших в страшном пожаре: В Одессе под завалами сгоревшего колледжа нашли ещё тела

В Одессе к 18 часам субботы (19:00 мск), 7 декабря, спасатели обнаружили под завалами выгоревшего при пожаре здания колледжа ещё два тела.
Rusvesna.su вчера в 13:39
Общество

Подготовлены поправки в закон о домашнем насилии в России

Согласно подготовленным депутатами и правозащитниками поправкам, преследование является одной из наиболее часто встречающихся форм домашнего насилия.
Lenta.ru 02:26
Авто

В России с 1 января вырастут цены на автомобили BMW

С 1 января 2020 года в нашей стране подорожают почти все новые автомобили BMW. Об этом пишет «АВТОСТАТ» со ссылкой на BMW Group Россия.
CarsWeek.ru 06 декабря в 00:42
Общество

Губернатор объявил 31 декабря выходным днём на Ставрополье

За высказались 93 процента ставропольцев. Глава Ставрополья посчитал, что это — «красноречивые итоги».
Stavropolskiy.com вчера в 06:59
Спорт

Усманов назвал дискриминацией запрет спортсменам из РФ выступать под своим флагом

Усманов отметил, что «беспощадная борьба с допингом не должна превращаться в линчевание».
Говорит Москва 03:57
Шоу-бизнес

Путин отметил непревзойденное актерское мастерство Фрейндлих

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино Алису Фрейндлих. Телеграмма размещена на сайте Кремля.
Газета.Ru 03:52
Политика

Соловьев напомнил Киеву предостережение Путина по Донбассу

Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к "очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом", - подчеркнул Соловьев, назвав заявления украинской стороны "глубокомысленной чушью".
Российская газета 00:52
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IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года

Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Известия 05 декабря в 21:25
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.
Газета.Ru 03:44
Наука

Ученые обнаружили три этапа старения человека

Газета.Ru 01:35
Политика

МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
RT на русском вчера в 18:44
Происшествия

В Якутске мужчина провалился в вентиляционную шахту с 10 этажа и выжил

В Якутске мужчина упал с 10-го этажа в вентиляционную шахту в жилом доме. Об этом сообщает РИА "Новости" региональную службу спасения.
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Единоборства

Розенстрайк нокаутировал Оверима за 4 секунды до конца боя

Бой продлился в течение всех пяти заявленных раундов и Розенстрайк отправил своего оппонента в нокаут за 4 секунды до конца последнего из них.
REGNUM 03:58
Космос

Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом

Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).
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Общество

Минпросвещения предложило увеличить зарплаты учителям

Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителям.
Газета.Ru вчера в 20:36
Политика

Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

В субботу в Сочи в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова покупать у Росси раз по 200 долларов, а нефть не по 63 доллара за баррель.
RuNews24.ru вчера в 15:11
Происшествия

Пожар в гостинице в подмосковном Одинцово локализован

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подмосковном Одинцово загорелось здание трехэтажной гостиницы «Усадьба Ромашково».
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Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка с признанием Аскер-заде в любви Костину

Со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка исчезла ставшая недавно знаменитой табличка с признанием в любви телеведущей канала «Россия-1» Наили Аскер-заде главе госбанка ВТБ Андрею Костину.
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В Германии завершился масштабный фестиваль «Русские сезоны»

В Германии завершился масштабный фестиваль «Русские сезоны».
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Бета полной версии Black Mesa уже доступна для скачивания

Разработчики Black Mesa из команды Crowbar Collective объявили, что бета полной версии их фанатского ремейка оригинальной Half-Life уже доступна для скачивания.
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Происшествия

После ДТП в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

Уголовное дело после ДТП в Нижнем Новгороде, где один человек погиб, еще 11 пострадали, возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения водителем в нетрезвом виде.
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Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

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Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
Футбол

«Спартак» — «Ростов»: прогноз Максима Калиниченко на матч 19-го тура РПЛ-2019/20

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко сделал прогноз на матч 19-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов», который состоится 8 декабря в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.
Sport24.ru вчера в 17:50
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