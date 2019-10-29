Футбол
News.ru«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль
Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
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Футбол
ЦСКА вырвал победу у «Уфы» и вышел в четвертьфинал Кубка России
ЦСКА одержал трудную победу над "Уфой" в матче 1/8 финала Кубка России.
Soccer.ru 13:54
Политика
Путин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.
РЕН ТВ 13:38
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 23 октября сказала, что задолженность Украины по выплатам пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 миллиарда гривен (около 1,67 миллиарда долларов США).
Lenta.ru 13:07
Политика
В Германии призвали оставить Украину транзитером газа
Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя решение Дании утвердить прокладку "Северного потока — 2", заявил что транзит газа через Украину должен быть продолжен после окончания реализации этого проекта.
Газета.Ru 09:37
Гаджеты
Samsung представил концепцию нового складного смартфона
Полит.ру вчера в 23:27
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 15:12
Здоровье
Врачи назвали популярные продукты, которые нельзя повторно разогревать
Врачи рассказали, что повторный разогрев некоторых продуктов может не просто лишить их пользы, но даже сделать вредными для организма.
Аргументы недели 06:41
Армия и оружие
Истребитель Су-57 по классификации НАТО получил название «Уголовник»
В НАТО решили обозначить самолёт словом Felon, что может переводиться как "Уголовник" или "Преступник".
Актуальные Новости 10:55
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Происшествия
В Ярославле возбуждено дело после избиения ребенка в детсаду
Российская газета 09:30
Финансы
ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку.
Российская газета 14:27
Авто
Новые Toyota RAV4 появляются у дилеров
Российские дилеры Toyota начали принимать заказы на кроссовер RAV4 пятого поколения еще в первых числах октября.
110km.ru 27 октября в 17:02
Культура
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд
Forbes выложил ежегодный рейтинг знаменитостей, которые получают большие деньги после своей кончины.
Газета.Ru 13:48
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! вчера в 21:56
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия 10:54
Авто
Назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники в РФ
По их данным, на 1 июля 2019 года в РФ было зарегистрировано более 10 млн кроссоверов и внедорожников, что составляет около 23% от всего легкового автопарка страны.
Автоновости дня 27 октября в 04:22
Армия и оружие
Россия построит не имеющие аналогов корабли
В интервью «Красной звезде» адмирал сообщил, что флот получит корабли противоминной обороны (строятся на «Средне-Невском заводе»), фрегаты дальней морской зоны (строятся на «Северной верфи») и большие десантные корабли проекта 11711 (строятся на заводе «Янтарь»).
ГЛАС.RU 09:52
Армия и оружие
Российские военные развернули «Подсолнухи»
Вести.Ru 03:30
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Авто
Лимузин Aurus получил защиту от обстрела из снайперской винтовки
Стальные сплавы, кевларовые элементы и бронированные пластины обеспечивают этой машине защиту уровня VR10, способную без последствий для водителя и пассажиров принять на себя большинство бронебойных и бронебойно-зажигательных пуль, в том числе от снайперской винтовки Драгунова (СВД).
Автоновости дня 05:31
Хоккей
СКА на выезде обыграл по буллитам «Витязь»
LiveSport.ru 15:12
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Кино
Иван Охлобыстин раскрыл детали нового сериала «Полярный»
В недавнем интервью актер раскрыл детали нового сериала, действие которого происходит в 1990-х годах.
Дни24 04:11
Происшествия
Пять человек погибли в аварии в Подмосковье
Пять человек погибли в результате ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщила «РИА Новости» пресс-служба регионального ГУМВД.
Коммерсантъ 11:54
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Гаджеты
NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой ReShade
Игромания.ру вчера в 17:16
Экономика
ПФР ожидает роста пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда России заложен рост пенсий на 18% за три года.
Татар-информ 08:52
Экономика
Бюджет столицы до 2022 года принят Мосгордумой в первом чтении
В принятом документе констатируется, что прогнозируемые доходы бюджета столицы в 2020 году составят 2,7 триллиона рублей, в 2021-м – 3,6 триллиона рублей и в 2022-м – 3, 35 триллиона рублей.
Вести.Ru 15:33