Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.

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Общество Стало известно, как отразятся налоговые льготы на дачниках Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в интервью НСН объяснила, как изменения в Налоговом кодексе отразятся на так называемых дачниках.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.

Общество Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.

Происшествия Задержан замглавы управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Следователи Ленинградской области задержали заместителя начальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова, сообщает 30 октября ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

Происшествия Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.