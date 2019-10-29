Футбол

News.ruNews.ru«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль

Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
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Глушаков повторил шедевр Станковича Нойеру: подловил вратаря и забил парашютом с 40 метров

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Все про Спорт рувчера в 08:23
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Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
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Стало известно, как отразятся налоговые льготы на дачниках

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Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
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Названы регионы с самыми качественными и плохими дорогами в России

Самые качественные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения обнаружены в Москве.
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Пригожин объяснил решение Фадеева расторгнуть все контракты

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Не кончается пытка: «Терминатор: Темные судьбы»

В четверг в прокат выходит новый «Терминатор», получивший приставку «Темные судьбы».
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Один человек погиб и двое пострадали при столкновении трех самосвалов в Углегорском районе

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Apple выпустит сразу 3 iPhone с поддержкой 5G

В 2020 ситуация должна измениться, и фанаты компании получат сразу три смартфона с поддержкой сетей нового поколения.
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Армия и оружие

СМИ сообщили об обстреле патруля российской военной полиции в Сирии

Шесть человек пострадали в результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находился патруль российской военной полиции, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местные СМИ.
Радио Sputnik вчера в 09:57
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В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия вчера в 11:54
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru вчера в 06:13
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Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу

Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Общество

В Twitter решили запретить всю политическую рекламу

Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что компания приняла решение полностью отказаться от политической рекламы.
РБК 16:22
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings 03:31
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В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс

Известия 28 октября в 04:43
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Стартовал показ комедийного телесериала с Пореченковым и Охлобыстиным

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Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Армия и оружие

Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
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Общество

Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление

Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Газета.Ru 09:27
Политика

Владимир Путин прилетел в столицу Венгрии

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Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
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Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru 07:36
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Задержан замглавы управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Следователи Ленинградской области задержали заместителя начальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова, сообщает 30 октября ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.
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Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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Четвертое поколение Skoda Octavia выросло в размерах — оно длиннее и шире своего предшественника.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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