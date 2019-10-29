Футбол
News.ru«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль
Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
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Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Общество
Стало известно, как отразятся налоговые льготы на дачниках
Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в интервью НСН объяснила, как изменения в Налоговом кодексе отразятся на так называемых дачниках.
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Армия и оружие
Пентагон впервые показал видео уничтожения аль-Багдади
Общество
Названы регионы с самыми качественными и плохими дорогами в России
Самые качественные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения обнаружены в Москве.
Кино
Не кончается пытка: «Терминатор: Темные судьбы»
В четверг в прокат выходит новый «Терминатор», получивший приставку «Темные судьбы».
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении трех самосвалов в Углегорском районе
Гаджеты
Apple выпустит сразу 3 iPhone с поддержкой 5G
В 2020 ситуация должна измениться, и фанаты компании получат сразу три смартфона с поддержкой сетей нового поколения.
Армия и оружие
СМИ сообщили об обстреле патруля российской военной полиции в Сирии
Шесть человек пострадали в результате обстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе сирийской провинции Хасеке, когда там находился патруль российской военной полиции, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на местные СМИ.
Происшествия
В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
Общество
В Twitter решили запретить всю политическую рекламу
Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что компания приняла решение полностью отказаться от политической рекламы.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Космос
В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс
Культура
Стартовал показ комедийного телесериала с Пореченковым и Охлобыстиным
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей
Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
Общество
Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление
Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Происшествия
Задержан замглавы управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Следователи Ленинградской области задержали заместителя начальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова, сообщает 30 октября ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Музыка
Эмир Кустурица снял клип для российской группы The Hatters
Сербский режиссер Эмир Кустрица снял клип для российской группы из Санкт-Петербурга The Hatters на песню "Все сразу".
Авто
Skoda рассказала о новой Octavia
Четвертое поколение Skoda Octavia выросло в размерах — оно длиннее и шире своего предшественника.