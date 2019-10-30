Футбол
News.ru«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль
Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
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Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4
По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.
Происшествия
На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете
На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
Экономика
Акции «Газпрома» обновили исторический максимум
Акции российского публичного акционерного общества «Газпром» обновили исторический максимум в ходе торгов на Московской бирже.
Футбол
Казань заявилась на проведение Суперкубка УЕФА
Сегодня официально подана заявка на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2022 либо в 2023 году.
Гаджеты
Экспертов разочаровали первые тесты APU AMD Ryzen
В интернете появились первые тесты новых процессоров APU AMD Ryzen с кодовым названием Renoir, обозначающим новое поколение.
Армия и оружие
В Норвегии прокомментировали сообщения об операции российских подлодок
Происшествия
В Приморье спасатели ищут четырех пропавших рыбаков
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Здоровье
Время работы поликлиник в Чите могут увеличить
Министр здравоохранения Забайкалья Валерий Кожевников заявил о возможном увеличении времени работы поликлиник в Чите.
Наука
Новая квантовая батарея не теряет заряд
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Общество
Без полиса засада: стоимость ОСАГО может вырасти в семь раз
Автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Хоккей
СКА победил «Витязь» со счетом 3:2
Музыка
Пиар-директор Бузовой прокомментировал ее участие в Евровидении
Пиар-директор артистки поделился своей информацией. Антон Богословский прокомментировал 5-tv.ru, что все это слухи.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Спорт
Путин высказался о развитии дзюдо в мире
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Общество
Кому из знаков Зодиака 29 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее
29 октября звезды сулят Овнам большой прорыв. Ваша огненная энергия поможет разрешить любую задачу и реализовать задуманное.
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
Авто
Проект УАЗ-3170 обрастает новыми подробностями
Как пишет портал speedme.ru, в рамках презентации внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач представители производителя рассказали, что на данный момент в списке Ульяновского автозавода числится сразу несколько перспективных проектов, намекнув, что модель УАЗ-3170 может в него входить.