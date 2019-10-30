Футбол

News.ruNews.ru«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль

Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
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«Ахмат» обыграл «Луч» и вышел в 1/4 финала Олимп Кубка России

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«Ахмат» разгромил «Луч», Глушаков сделал дубль

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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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