Футбол

News.ruNews.ru«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль

Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
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«Ахмат» обыграл «Луч» и вышел в 1/4 финала Олимп Кубка России

Телекомпания Грозныйвчера в 14:06

«Ахмат» – «Луч». Стартовые составы

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Глушаков повторил гол Станковича Нойеру – загрузил «Лучу» с центра поля

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Первый гол Глушакова за «Ахмат». ВИДЕО

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Глушаков повторил шедевр Станковича Нойеру: подловил вратаря и забил парашютом с 40 метров

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«Ахмат» — «Луч» — 5:1, интервью с Денисом Глушаковым о голах и «Ахмате»

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«Ахмат» разгромил «Луч», Глушаков сделал дубль

Спорт-Экспрессвчера в 12:49
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В Калининград прибывает президент Путин

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Экономика

Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП

Достигнуть большего помешает повысившаяся ставка НДС, при помощи которой власти финансируют нацпроекты, полагает эксперт.
Коммерсантъ вчера в 23:30
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Caviar представил новый дизайн iPhone 11 Pro с частицами небесных тел

Российский люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar представил новый дизайн iPhone 11 Pro с частицами небесных тел.
Народные новости вчера в 11:56
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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
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Тессу Вайолет смутили выкрики «Русские вперед» на концерте в Москве

ФАН вчера в 09:53
Хоккей

Гусев тренируется вне основного состава «Нью-Джерси»

На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.
Sports.ru 29 октября в 12:15
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика

Помпео решил за китайцев, что им не нужна Компартия

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политический строй Китая, заявив, что китайский народ якобы не желает этой модели.
РИА Новости вчера в 21:12
Политика

Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату

Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.
РИА Новости вчера в 11:52
Здоровье

Поликлиники Алтайского края продлили время работы

Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Алтапресс вчера в 02:44
Экономика

Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»

Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Ведомости 28 октября в 04:44
Космос

NASA поделилось планами лунных миссий

Ридус 29 октября в 16:17
Шоу-бизнес

Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! 29 октября в 21:56
Здоровье

Медики назвали ранние симптомы развития рака желудка

Актуальные Новости вчера в 08:25
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия вчера в 08:50
Политика

В Венгрии прошли переговоры Путина и Орбана

Владимир Путин прилетел в Будапешт, где прошли переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщается на сайте Кремля.
Дождь вчера в 14:11
Общество

Налог на самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах

Минфин России предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах страны, начиная уже с 1 января 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:47
Шоу-бизнес

Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»

Культуромания вчера в 12:37
Политика

Издатели из Германии кинули Сноудена на деньги

Пока выплаты отложены до 1 апреля 2020 года. Но есть вероятность, что бывший сотрудник американских спецслужб вообще не получит денег.
Вести.Ru вчера в 18:41
Хоккей

Познер назвал «позорными» нападки Малкина из-за его гражданства США

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер высказался насчет американского гражданства хоккеиста сборной России Евгения Малкина.
Газета.Ru вчера в 20:21
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Футбол

СМИ: «Барселоне» придется зимой распродать игроков на сумму более 120 млн евро

Отмечается, что «Барселона» рассчитывает на то, что «Бавария» решит выкупить Филиппе Коутинью и получит от немцев часть суммы из 120 млн евро, которые прописаны в сделке между клубами в виде суммы отступных за бразильца.
Матч ТВ вчера в 23:41
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол

Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском вчера в 02:08
Технологии

Apple купила товарный знак у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Политика

Facebook заявил об удалении «связанных» с Россией аккаунтов

Из социальной сети Facebook удалены три сети учётных записей из России, которые компания заподозрила в «иностранном вмешательстве».
RT на русском вчера в 16:34
Армия и оружие

Военная полиция выдвинулась по маршруту патрулирования в Сирии

Российская военная полиция отправилась из пункта пропуска Айлишар на северной границе Сирии по маршруту предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:03
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Известия вчера в 12:20
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год

Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru вчера в 07:36
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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