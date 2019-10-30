Футбол
News.ru«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль
Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
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Глушаков повторил шедевр Станковича Нойеру: подловил вратаря и забил парашютом с 40 метров
Sport24.ruвчера в 14:30
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Политика
В Калининград прибывает президент Путин
KaliningradToday вчера в 09:36
Экономика
Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП
Достигнуть большего помешает повысившаяся ставка НДС, при помощи которой власти финансируют нацпроекты, полагает эксперт.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Гаджеты
Caviar представил новый дизайн iPhone 11 Pro с частицами небесных тел
Российский люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar представил новый дизайн iPhone 11 Pro с частицами небесных тел.
Народные новости вчера в 11:56
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
Хоккей
Гусев тренируется вне основного состава «Нью-Джерси»
На тренировке «Дэвилс» россиянин тренировался в качестве 13-го форварда и менялся в четвертом звене с Майлсом Вудом.
Sports.ru 29 октября в 12:15
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Помпео решил за китайцев, что им не нужна Компартия
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политический строй Китая, заявив, что китайский народ якобы не желает этой модели.
РИА Новости вчера в 21:12
Политика
Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату
Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.
РИА Новости вчера в 11:52
Здоровье
Поликлиники Алтайского края продлили время работы
Поликлиники Алтайского края обязаны принимать пациентов до 20:00.
Алтапресс вчера в 02:44
Экономика
Арбитражный суд признал банкротом завод «Ангстрем-Т»
Арбитражный суд Москвы по заявлению госкорпорации «ВЭБ.РФ» признал банкротом зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т», передает «Интерфакс».
Ведомости 28 октября в 04:44
Космос
NASA поделилось планами лунных миссий
Ридус 29 октября в 16:17
Шоу-бизнес
Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! 29 октября в 21:56
Здоровье
Медики назвали ранние симптомы развития рака желудка
Актуальные Новости вчера в 08:25
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия вчера в 08:50
Политика
В Венгрии прошли переговоры Путина и Орбана
Владимир Путин прилетел в Будапешт, где прошли переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщается на сайте Кремля.
Дождь вчера в 14:11
Общество
Налог на самозанятых планируют ввести еще в 19 регионах
Минфин России предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах страны, начиная уже с 1 января 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»
Культуромания вчера в 12:37
Политика
Издатели из Германии кинули Сноудена на деньги
Пока выплаты отложены до 1 апреля 2020 года. Но есть вероятность, что бывший сотрудник американских спецслужб вообще не получит денег.
Вести.Ru вчера в 18:41
Хоккей
Познер назвал «позорными» нападки Малкина из-за его гражданства США
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер высказался насчет американского гражданства хоккеиста сборной России Евгения Малкина.
Газета.Ru вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Футбол
СМИ: «Барселоне» придется зимой распродать игроков на сумму более 120 млн евро
Отмечается, что «Барселона» рассчитывает на то, что «Бавария» решит выкупить Филиппе Коутинью и получит от немцев часть суммы из 120 млн евро, которые прописаны в сделке между клубами в виде суммы отступных за бразильца.
Матч ТВ вчера в 23:41
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском вчера в 02:08
Технологии
Apple купила товарный знак у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Политика
Facebook заявил об удалении «связанных» с Россией аккаунтов
Из социальной сети Facebook удалены три сети учётных записей из России, которые компания заподозрила в «иностранном вмешательстве».
RT на русском вчера в 16:34
Армия и оружие
Военная полиция выдвинулась по маршруту патрулирования в Сирии
Российская военная полиция отправилась из пункта пропуска Айлишар на северной границе Сирии по маршруту предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:03
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Шоу-бизнес
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Известия вчера в 12:20
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ на 2020 год
Правительство определило индексы повышения платы за ЖКХ в 2020 году в среднем по российским регионам.
Коммерсантъ вчера в 13:04
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru вчера в 07:36