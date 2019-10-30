Футбол

News.ruNews.ru«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль

Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольный клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Ахмат» обыграл «Луч» и вышел в 1/4 финала Олимп Кубка России

Телекомпания Грозныйвчера в 14:06

«Ахмат» — «Луч» — 5:1, интервью с Денисом Глушаковым о голах и «Ахмате»

Чемпионатвчера в 16:49

Первый гол Глушакова за «Ахмат». ВИДЕО

Sport.ruвчера в 13:29

Глушаков повторил гол Станковича Нойеру – загрузил «Лучу» с центра поля

Sports.ruвчера в 15:33

Глушаков повторил шедевр Станковича Нойеру: подловил вратаря и забил парашютом с 40 метров

Sport24.ruвчера в 14:30

«Ахмат» – «Луч». Стартовые составы

Советский спортвчера в 10:11

«Ахмат» разгромил «Луч», Глушаков сделал дубль

Спорт-Экспрессвчера в 12:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:23, Ашберн
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Наука

Ученые назвали тревожный признак скорой смерти

Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
РЕН ТВ вчера в 23:54
Хоккей

Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол

Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Metaratings вчера в 03:31
Энергетика

Нефть подешевела на данных о росте запасов

По данным минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе, завершившейся 25 октября, увеличились на 5,7 млн баррелей (прогноз был +0,5 тыс. баррелей).
REGNUM 01:13
Политика

Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и газ

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель , в ходе которой политики обсудили вопросы, связанные с подготовкой саммита в «нормандском формате».
Свободная Пресса 02:05
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика

Путин прокомментировал встречу Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал визит лидера Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе, где тот встретился с националистами, отметив, что не вправе давать оценку действиям украинского коллеги.
РИА Новости вчера в 14:12
Экономика

Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен

Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
REGNUM 02:19
Политика

Путин призвал обнулить взаимные претензии по газу с Украиной

Глава государства, комментируя судебные споры между "Газпромом" и "Нафтогазом", назвал абсурдными попытки взыскать через суды на Украине с российского концерна семь миллиардов долларов за монопольное положение на украинском транзитном рынке.
РИА Новости вчера в 17:32
Хоккей

Малкин подтвердил наличие американского паспорта

Известия 29 октября в 01:16
Хоккей

«Тампа» обыграла «Нью-Джерси» в самом результативном матче сезона НХЛ

"Тампа" победила в гостях "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 7:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт вчера в 21:58
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Происшествия

Мощное землетрясение произошло на Филиппинах

На Филиппинах зарегистрировано землетрясение силой в 6,8 баллов. Информации об угрозе цунами пока не поступало.
Свободная Пресса 28 октября в 22:09
Происшествия

Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек

Двадцать пять человек погибли в результате пожара в поезде в Пакистане, 30 пострадали, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:52
Происшествия

В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Известия вчера в 19:26
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

В интернете появились первые кадры операции, в результате которой, как утверждается, был уничтожен руководитель ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади.
Российская газета 00:58
Происшествия

Военную авиацию привлекли для поиска пропавших в Приморье рыбаков

В Приморском крае спасатели привлекли к поиску пропавших рыбаков авиацию Восточного военного округа (ВВО).
Известия 00:57
Общество

Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах России

Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
BFM.ru вчера в 13:25
Общество

Гороскоп на 30 октября: Рыбы, хватит сидеть в одиночестве

Хватит уже сидеть в одиночестве — вы достаточно пробыли в этом состоянии.
Бугульминская газета 02:00
Политика

Рассекречена характеристика КГБ на Путина

Известия вчера в 16:01
Политика

Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма

Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ, и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
Известия 00:42
Наука

Создана квантовая батарея, которую почти невозможно разрядить

Чтобы понять, как можно осуществить реализацию проекта, исследовательская группа изучила модель квантовой сети с высокой структурной симметрией как платформу для хранения энергии.
SciencePop 01:35
Общество

В МГУ сегодня пройдет сбор поручительств за математика Азата Мифтахова

Мифтахова подозревали в изготовлении бомбы, однако потом задержали по другому делу – о хулиганстве.
Эхо Москвы 00:01
Технологии

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Lenta.ru вчера в 16:50
Культура

Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

Юмористическая программа «Прожекторперисхилтон», выходившая в эфире «Первого канала» с 2008 по 2012 год, закрылась из-за формата телеканала, не позволяющего шутить на темы, которые отсутствуют в мейнстримовских медиа.
РБК 02:00
Политика

В Чили отменили проведение саммита АТЭС

Власти Чили в среду решили отказаться от проведения саммита АТЭС в ноябре и конференции по проблемам изменения климата в декабре, сообщают чилийские СМИ со ссылкой на заявление президента страны Себастьяна Пиньеры.
Интерфакс вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира

Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Пока ее сын наслаждается отдыхом на курорте вдали от семьи, Симона Черноморская проводит время с любимыми внуками.
Экспресс газета 29 октября в 15:59
Происшествия

Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье

Российская газета вчера в 22:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное