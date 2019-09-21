Футбол

Кавказский узелКавказский узел«Ахмат» сыграл вничью с «Крыльями Советов»

Ахмат — Крылья Советов
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
Ризван Уциев
12′
Андрес Понсе
27′
29′
Александр Соболев
Одисе Роши
33′
45′
Максим Карпов
50′
Никита Чернов
Вилкер Анхель
67′
Бернард Бериша
Дамиан Шиманьски
71′
73′
Александр Анюков
Антон Терехов
81′
Максим Канунников
Деян Радоньич
Одисе Роши
Лечи Садулаев
85′
86′
Александр Гацкан
Срджан Мияйлович
Денис Глушаков
Зоран Нижич
86′
90′+4′
Максим Карпов
Домашняя игра "Ахмата" с самарскими "Крыльями Советов" в матче десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Это уже шестой подряд матч, в котором грозненцы не смогли одержать победу.
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